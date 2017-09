A morte por afogamento de duas crianças do sexo feminino foi registrado na Seccional de Polícia Civil.

De acordo com delegado Herbert Farias Júnior, o caso aconteceu neste sábado (2), na comunidade de Aracampinas, região do Ituqui. Emanuele, 4 anos e Stepfany, de 2 de anos foram as vítimas. A autoridade policial solicitou a equipe do CPC “Renato Chaves”, remoção e Necropsia.