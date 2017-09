Inclusão Digital e criação de conteúdo é tema de encontro com jovens

O encontro é realizado com grupo de jovens da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná (Arqmo).

Em meio olhares atentos e mentes criativas o Programa Território Sustentável deu início em Oriximiná, no oeste do Pará, a um encontro para discutir as proposta de inclusão digital com o Grupo de Jovens da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná (Arqmo). O encontro foi realizado na sede da Associação e teve por objetivo levantar o debate quanto à importância da implementação de uma proposta para inclusão dos jovens dentro das associações de base que são atendidas pelo pólo digital do Programa Territórios Sustentáveis.

Participaram do encontro jovens das associações ACRQBV, Mãe Domingas, ACRQAT, Acorqe, Acorqa, Acorqat e Água Fria. “A nossa ideia inicial foi auxiliar as associações nos seus trabalhos, otimizando seus contatos a partir dos pontos de internet implantados nos territórios. Vimos que estes pontos poderiam ser potencializados, principalmente em projetos com jovens e a partir daí demos início as discussões”, enfatizou Edwilson Pordeus, coordenador do Programa Territórios Sustentáveis.

A partir da Reunião será elaborado um diagnóstico das demandas sobre os temas discutidos. Em seguida será apresentada uma proposta de implementação das iniciativas de inclusão digital nos Territórios Quilombolas da região.

O Programa Territórios Sustentáveis é realizado pela Agenda Pública, a Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) e o Instituto o Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), com patrocínio da Mineração Rio do Norte.

Fonte: RG 15/O Impacto e Martha Costa