Prefeito vistoria serviço de reconstrução asfáltica em trecho urbano da Rodovia Federal BR-163

O Prefeito de Santarém Nélio Aguiar e o secretário municipal de Infraestrutura Daniel Simões estiveram na tarde de sexta-feira (1), vistoriando o trecho urbano da rodovia federal BR-163 que está passando por serviços de terraplenagem, reciclagem da pavimentação existente, drenagem e sinalização. O serviço está sendo executado pelo Batalhão de Engenharia e Construção (8º BEC) em parceria com a Prefeitura de Santarém.

“Esse trecho é Federal e fica na responsabilidade do Dnit e quem executa os serviços para o Dnit é o 8º BEC. O município está nessa parceria para unir forças e resolver o problema o quanto antes. O BEC está fazendo toda terraplenagem, colocando seus equipamentos e o município está com a usina de asfalto. Nós temos o equipamento que aplica o asfalto no trecho de terraplenagem, então nós juntamos as duas equipes para poder somar forças aqui na BR. Além desse trecho próximo ao Bairro Matinha nós também estaremos realizando serviços próximo ao viaduto”, informou o secretário de Infraestrutura Daniel Simões.

Dois trechos que variam entre 300 a 500 metros passarão por serviços nesse fim de semana. Os trabalhos se estenderão na próxima semana.

“É um trecho urbano da BR que estava tendo problema de alagamento e toda destruição do asfalto, e por isso nós resolvemos fazer essa parceria com 8º BEC, para que a gente pudesse recuperar o mais rápido possível esse trecho e ter menos transtornos a população. Nós estamos também buscando outras parcerias junto ao 8º BEC para recuperar outros trechos na área urbana de Santarém, e é uma parceria que a gente considera muito benéfica, pois se complementa. Nós temos deficiência de equipamentos e de recursos humanos e eles estão nos ofertando, por outro lado eles tem dificuldade com usina de asfalto que hoje a prefeitura possui e além de outras ajudas para que a obra possa acontecer. Então manter essa parceria entre Prefeitura e 8º BEC é muito importante e a população de Santarém só tem a ganhar”, ressaltou o Prefeito Nélio Aguiar.

Além dos serviços de Infraestrutura a Seminfra vai verificar a necessidade de poda em algumas árvores e também a instalação de placas de grama para melhorar o sistema de drenagem.

As obras no trecho próximo à Avenida Moaçara até a entrada do Bairro Matinha continuam nesse fim de semana, por isso os motoristas precisam ficar atentos, o trecho estará interditado por completo.

VICINAL QUE INTERLIGA OS BALNEÁRIOS ALTER DO CHÃO E PINDOBAL SERÁ PAVIMENTADA

Na tarde de sexta-feira (01), o Prefeito Nélio Aguiar e o secretário de infraestrutura Daniel Simões, assinaram a ordem de serviço para a pavimentação com drenagem pluvial da estrada vicinal que interliga os balneários Alter do Chão e Pindobal (primeira etapa e segunda etapa).

“A obra beneficiará as comunidades existentes ao longo da estrada e a população dos municípios de Santarém e Belterra, impulsionando o turismo e a melhoria da qualidade do transporte, bem como garantindo maior segurança no escoamento da produção da região”, destacou o prefeito Nélio Aguiar.

De acordo com o titular da Seminfra, Daniel Simões, a primeira etapa da obra terá a extensão de 961m, no valor de R$1.139.322,82. A segunda etapa terá a extensão de 590m, no valor de R$701.994,94. “Além das ordens de serviços da vicinal, a prefeitura também vai iniciar a pavimentação da Alameda 30, no bairro Aeroporto Velho. Assinamos a ordem de serviço, e além das 5 vias que serão asfaltadas, o bairro contará com mais uma, totalizando 6 trechos com serviços de pavimentação, explicou.

As obras de pavimentação que interliga os balneários e da Alameda 30 estão sob a responsabilidade da empresa Planel-Construtora Lorenzoni Ltda, que terá 10 dias para iniciar os serviços.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS