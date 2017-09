Quatorze escolas participam da abertura da Semana da Pátria 2017, em Juruti

“Resgate à infância: promovendo a defesa e garantindo direitos” é o tema da Semana da Pátria 2017 aberta oficialmente na sexta-feira, 01, na Praça da República, no centro de Juruti.

De acordo com o secretário de Educação, Jonas Morais Cativo, “dessa forma o governo municipal pretende levar ao conhecimento da sociedade, por meio das instituições de ensino, a reflexão acerca dos direitos resguardados à criança e ao adolescente, e que na condição de aluno, participe da sociedade e sejam respeitados”.

Na abertura da programação, quatorze escola fizeram uma breve apresentação do que será levado ao Tribódromo, nos dias 05, 06 e 07 de setembro, a partir das 19h.

Participaram da abertura as escolas: Batista Dilma Roosli (municipal), Nossa Senhora da Saúde (estadual), Colégio Pitágoras (particular), Rosa de Saron (municipal), Disneylândia (municipal), Sementinha do Saber (municipal), Raimundo de Sousa Coelho (municipal), Elza Albuquerque de Lima (municipal), Maria da Silva Pereira (municipal), Raimundo de Sousa Coelho (estadual), Américo Pereira Lima (estadual), Maria da Saúde Pinheiro Cunha (municipal), Maria Lúcia Nascimento da Silva (municipal) e Zelinda de Souza Guimarães (municipal).

A solenidade de abertura contou com a presença dos vereadores – Mário Itiá, Edinho Almeida, Fladimir Andrade e Andréa Alves, dos secretários José Maria Melo (Governo), Sebastião Soares (Infraestrutura), Aparecida Camarão (Assistência Social), Expedito Repolho (Meio Ambiente), Sidne Coimbra (Administração) e Ariane Lima (Cultura), chefe de Gabinete – Greice Lira, presidente do Conselho Municipal de Educação – Antonio Lima, presidente do SINPROSAN – Nilton César, comandante da Guarda Municipal – Joel Victor, diretor do DEMUTRAN – Jamerson Araújo, e assessor de Governo – Leonel Andrade.

Durante a o hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal, os hinos do Brasil, do Pará e de Juruti foram interpretados – por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) – pelos professores Geizziane Pedroso, Sílvio Araújo e Dilene de Jesus, da Coordenação de Educação Especial da SEMED.

A programação da Semana da Pátria 2017 prossegue nos dias 05, 06 e 07 de setembro. Confira:

Data: 05 de setembro de 2017 – 3ª feira

Local: Tribódromo

Hora: 19 horas

1ª- Escola de Educação Infantil Criança Feliz

2ª- Escola de Educação Infantil Disneylândia

3ª- Escola de Educação Infantil Bom Pastor, Alegria, São Francisco, João e Maria.

4ª- Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rosa de Saron.

5ª- Escola de Educação Infantil Sementinha do Saber.

6ª- Escola de Educação Infantil Cristã Paz.

Data: 06 de setembro de 2017 – 4ª feira

Local: Tribódromo.

Hora: 19 horas.

1ª- Colégio Pitágoras de Juruti

2ª- Escola Estadual de Ensino Fundamental R. C. Nossa Senhora da Saúde .

3ª- Escola Estadual de Ensino Médio Raimundo de Sousa Coelho

4ª- Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Américo Pereira Lima.

Data: 07 de setembro de 2017 – 5ª feira

Local: Tribódromo.

Hora: 19 horas.

1ª- Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Lucia Nascimento da Silva.

2ª- Escola Municipal de Ensino Fundamental Elza Albuquerque de Lima.

3ª- Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria da Silva Pereira.

4ª- Escola Municipal de Ensino Fundamental Ver. Raimundo de Sousa Coelho.

5ª- Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria da Saúde Pinheiro Cunha.

6ª- Escola Municipal de Ensino Fundamental Zelinda de Sousa Guimarães.

7ª- Escola Municipal de Ensino Fundamental Batista Dilma Roosli.

8º – Desbravadores.

9º – Guarda Municipal.

10º – Policia Militar.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMJ