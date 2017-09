Rebocador naufraga em Itaituba

Mais um acidente aconteceu nos rios da Amazônia. Desta vez um rebocador foi a pique em frente ao Distrito de Miritituba, município de Itaituba, mais precisamente no Porto da Uni-Tapajós. Ainda não se sabe a causa do incidente, mas autoridades, como militares do Corpo de Bombeiros, já estão no local do ocorrido. Quanto à tripulação, dos 7 embarcados apenas um teve princípio de afogamento; Geovane Marçal Muniz, 30 anos, já foi socorrido e encaminhado para um hospital particular da região. Esse foi o quarto acidente que aconteceu nos rios da Amazônia nos últimos 40 dias.

RG 15 / O Impacto