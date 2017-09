Estupro em Alter do Chão – Polícia divulga retrato falado de suspeito

A Polícia Civil de Santarém, por meio do Setor de Identificação e do trabalho da equipe de papiloscopista, que produziu o retrato falado do suspeito de ter praticado o estupro contra turista Argentina, na Vila Balneária de Alter do Chão, no sábado (2), a noite. O trabalho foi realizado observando os detalhes relatados pela vítima, no momento do seu depoimento a autoridade policial.

Alexia Zamparo, 42 anos de idade, natural da cidade de Buenos Aires, na Argentina, estava na Ilha do Amor, última barraca, quando decidiu seguir uma trilha em direção a Serra Piroca. Segundo o Delegado Hebert Farias Júnior, plantonista na Seccional, em Santarém, o criminoso saiu do mato, partiu para cima da vítima chegando a passar as mãos nas partes intima da turista, que conseguiu reagir, fato que fez com que bandido fugisse roubando os pertences da vítima.

