Familiares de vítimas de naufrágio em Óbidos protestam em frente ao Fórum de Santarém

Um grupo de parentes das vítimas do naufrágio que aconteceu no dia 02 de agosto, próximo ao município de Óbidos, oeste do Pará, protesta neste momento, em frente ao Fórum da Comarca de Santarém. Os familiares das vítimas objetivam entregar um documento ao diretor do Fórum de Santarém, para ingressar com uma ação judicial, reivindicando agilidade no plano de retirada do rebocador da empresa Transportes Bertolini Ltda (TBL), que se encontra a uma profundidade de 63 metros, no rio Amazonas, próximo a Óbidos.

As famílias de 9 pessoas que se encontram desaparecidas denunciam omissão por parte da empresa Bertolini para a retirada do rebocador do fundo do rio. Eles acreditam que os corpos dos 9 tripulantes estão dentro do rebocador.

No dia 28 de agosto, uma empresa do estado do Amazonas se propôs a apresentar um plano durante uma reunião na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção Santarém, mas ela não estava apta para realizar o serviço.

De acordo com a Capitania dos Portos de Santarém, a capacidade técnica da empresa é limitada não podendo retirar o rebocador que está no fundo do rio, em uma profundidade aproximada de 63 metros. Esta empresa pode realizar os serviços de resgate em profundidade de até 30 metros.

Como não ficou definida a empresa que fará o plano de resgate dos nove desaparecidos, os prazos definidos em outras reuniões ainda estão vigentes. A Bertolini tem até o dia 15 de setembro para contratar uma empresa apta para o serviço e apresentar novamente o plano à Marinha do Brasil. Caso seja aprovado o plano, a reflutuação do rebocador deve ocorrer entre os meses de outubro e novembro.

A TRAGÉDIA – O acidente aconteceu por volta de 4h30, do dia 02 de agosto, no rio Amazonas, entre os municípios de Óbidos e Oriximiná, envolvendo um comboio de 9 barcaças da empresa Bertolini, que vinha de Porto Velho (RO), transportando grãos para Santarém (PA) e o navio mercante Mersosul Santos, de propriedade da Mercosul Line, que vinha do porto de Suape (PE), carregado de contêiner, com destino a Manaus (AM). Durante o acidente, dois tripulantes da empresa Bertolini conseguiram se salvar, enquanto que 9 pessoas desapareceram no rio Amazonas.

Fonte: RG 15/O Impacto