Homem é encontrado morto no quintal de sua residência

Um homem, identificado Manoel Rufino Maciel do Santos, de 59 anos, natural de Monte Alegre, foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (04) no quintal da sua residência localizada na Rua Seringueira, no bairro Vitória Regia, em Santarém, oeste do Pará.

A princípio não existe sinais de violência, mas a Polícia está neste momento no local e uma equipe do CPC fará a remoção do corpo para as devidas análises, para depois emitir um laudo sobre a morte.

Fonte: RG 15/O Impacto