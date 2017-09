Ministro Helder autoriza início das obras na Orla de Santarém

Ministro Helder Barbalho com o prefeito Nélio Aguiar, durante vistoria na orla.

O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, assina nesta terça-feira (5), a ordem de serviço para o início das obras de prevenção na orla de Santarém. As ações, que contarão com investimentos de mais de R$ 72 milhões da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), visam prevenir inundações, enxurradas e erosões. A área tem sofrido danos com a força das marés, situação que se agrava no período de chuvas e coloca em risco a segurança da população, o meio ambiente e as embarcações ancoradas no local.

Com as intervenções, a Orla de Santarém oferecerá mais segurança aos habitantes, aos passageiros que desembarcam no local e também vai contribuir para melhorar o tráfego de produtos, mercadorias e serviços, fortalecendo a economia e o desenvolvimento regional.

A obra, que será executada pela Prefeitura de Santarém, prevê a construção de um cais de arrimo e seis píeres; além da implantação de motobombas nas margens da foz do rio Tapajós em três localidades: Travessa Sete de Setembro à Travessa Assis de Vasconcelos, rua Vieira Ambrósio à Rua Vera Paz e Travessa Assis de Vasconcelos à Travessa Frei Ambrósio. O ministro Helder Barbalho fez uma vistoria à orla de Santarém no início do ano para avaliar in loco o desgaste das estruturas no local.

A cerimônia de assinatura acontecerá às 09 horas, na Orla, na Av. Tapajós, próximo à Praça Tiradentes, em Santarém–PA.

Fonte: RG 15/o Impacto e Ascom/Ministério da Integração Nacional