Miss negra sofre preconceito racial em concurso em Belém

Ainda repercute em todo o Estado do Pará os problemas de cunho racial sofrido por uma miss negra, durante um concurso de beleza, realizado em Belém do Pará. Frases racistas foram registradas em uma rede social. Por conta disso, o pai da miss Geordana Farias, 16 anos, representante do clube Guará Acqua Park, procurou os órgãos de segurança do Pará, para pedir providencias contra os ataques racistas.

“Eu recebi o convite para participar do concurso através das redes sociais. Na mesma hora aceitei e, para mim, é uma honra participar da competição representando o Guará Acqua Park”, declarou Geordana a imprensa de Belém.

Na página oficial do pai de Geordana, uma internauta de codinome “Gracinha”, postou as seguintes frases: “Essa menina é muito feia e ainda por cima é negra. Nada a ver com o Guará”.

Em outra fase, “Gracinha” atacou a miss de forma grosseira: “Eu frequentava aí, mas agora eu nunca mais passo aí”.

Os ataques foram registradas, após a miss aceitar o convite para participara do concurso denominado “Garota Verão 2017”. “Infelizmente, em pleno século XXI temos que conviver com isso. O que uma pessoa dessas tem na cabeça? Eu como pai jamais deixarei isso passar em branco eu não vou… as vezes me pergunto… até onde vai a ignorância de uma pessoa? Não percebeu que é apenas uma menina? Uma coisa posso garantir, minha filha Geordana é linda!”, afirmou o pai da miss, em uma rede social.

Por conta dos ataques sofridos pela miss, a organização do evento divulgou a seguinte nota de repúdio:

“A família Guará Acqua Park, vem por meio desta nota se manifestar contra os atos de cunho racismo contra nossa jovem candidata ao Garota Verão Liberal, atitudes lamentáveis como esta, nos mostra que devemos lutar todos os dias por igualdade, e que o preconceito, infelizmente existe, e só quem é vítima dele sabe que a ignorância pode ferir. Racismo é crime! E apenas nós podemos combatê-lo! Declarações que incitam o ódio racial não podem ser toleradas em uma sociedade democrática. Somos todos iguais e que cada um se lembre disso todos os dias. Estamos com você Geordana Farias, sua beleza, carisma, educação e delicadeza jamais serão ofuscadas, nossa Rainha Negra!”

O Garota Verão, concurso de beleza das Organizações Rômulo Maiorana (ORM), chega a sua 35ª edição. O evento terá a sua grande final no dia 13 de setembro, às 22h, na sede da Assembleia Paraense, em Belém do Pará. Segundo a coordenação, 23 candidatas entre 16 e 18 anos participam do concurso.

Fonte: RG 15/O Impacto