Mundo SENAI 2017 levará atrações gratuitas para 12 municípios paraenses

Nos dias 14 e 15 de setembro o SENAI Pará abrirá suas portas em doze municípios do estado para a realização do Mundo SENAI 2017. Com a expectativa de atrair mais de 23 mil pessoas, o objetivo do evento é aumentar o interesse do público sobre iniciativas inovadoras, os serviços e as profissões voltadas para o segmento industrial.

Contando com a participação de alunos e ex-alunos, parceiros, empresários, escolas e comunidade, o Mundo SENAI traz, entre as atrações, serviços gratuitos de orientação profissional, palestras educativas e minicursos diversos nas áreas de alimentos, confecção, calçados, construção civil, informática, soldagem, marcenaria, mecânica, eletricidade, entre outras. Com isso, os participantes poderão conhecer a realidade das profissões e, assim, ter mais segurança na escolha da carreira profissional, considerando o cenário da indústria de sua região.

Atualmente, no Brasil, apenas 11% dos jovens entre 15 e 17 anos fazem algum curso de educação profissional junto com educação regular, enquanto a média nos países desenvolvidos é acima de 50%. Diante deste cenário, o diretor regional do SENAI Pará, Dário Lemos, diz que o Mundo SENAI também tem o objetivo de mostrar aos jovens que a educação profissional é o caminho mais seguro para o ingresso no mercado de trabalho e quem decidir por ele terá um diferencial na busca por empregos.

“Os grandes empreendimentos que estão se instalando no Pará devem gerar perto de 140 mil novos postos de trabalhos até 2020. O SENAI Pará tem se modernizado e se adequado para atender a estas demandas. O jovem que se preparar agora tem grandes chances de conseguir um bom lugar no mercado de trabalho sem precisar ir para outros estados”, considera Lemos.

Visando, ainda, constante alinhamento ao mercado, o evento também será uma oportunidade para empresários expressarem suas demandas por capacitação, tecnologia, inovação, gestão, entre outras, e conhecerem de perto as soluções que o SENAI e parceiros disponibilizam para a indústria. Nos espaços do evento também serão realizadas várias ações voltadas a qualidade de vida, empreendedorismo, acesso a estágio, etc.

Este ano, o Mundo SENAI ocorrerá nos municípios de Altamira, Barcarena, Belém, Bragança, Cametá, Canaã dos Carajás, Castanhal, Juruti, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Santarém. Em todas essas unidades, uma programação especial está preparada para os visitantes. O evento, que tem a parceria da TV Liberal/Rede Globo, acontece simultaneamente em todo o Brasil nos dias 14 e 15 de setembro, das 8h às 20h. Visite a unidade do SENAI mais próxima e entre nesse universo de conhecimento.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Senai