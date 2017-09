Prefeito exonera esposa do chefe de gabinete Erasmo Maia

O prefeito Nélio Aguiar está mostrando porque foi eleito e está cumprindo o que determina a Lei do Nepotismo.

Foi confirmado o nome da pedagoga Aline Fernandes Rodrigues para ocupar o cargo de Coordenadora Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Santarém.

Aline Rodrigues vai substituir Flora Aparecida Maia, esposa do chefe de gabinete da prefeitura de Santarém, Erasmo maia, que foi exonerada do cargo nesta segunda-feira (04). Aline será empossada no cargo nesta terça-feira.

Fonte: RG 15/O Impacto