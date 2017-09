Semana da Pátria 2017: terceiro dia de desfiles em Santarém no bairro Diamantino

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na manhã de domingo (3), no bairro Diamantino, o terceiro dia de eventos da programação alusiva à Semana da Pátria 2017, com desfiles de 17 instituições escolares. A programação iniciou com a apresentação dos profissionais do Setor de Educação Especial e Programa Novo Mais Educação da Semed, contou com a presença de diversas autoridades.

Participaram dos desfiles: UMEI Floresta e E.M.E.I.F. Paulo Rodrigues dos Santos; UMEI Nova República; UMEI Diamantino; UMEI Vitória Régia; UMEI Santo André; Escola Particular O Globinho; E.M.E.I.F. Santo André; E.M.E.I.F. Maestro Wilde Dias da Fonseca; E.M.E.I.F. Eloina Colares e Silva; E.M.E.I.F. Rosineide Fonseca Vieira; E.M.E.I.F. Dr. Everaldo de Sousa Martins; E.M.E.I.F. Escola São Francisco de Assis; E.M.E.F. Ester Ferreira; E.M.E.F. Dom Anselmo Pietrulla; E.M.E.F. Princesa Isabel; E.M.E.F. Joaquim Cavalcante Maia e E.M.E.I.F. Brigadeiro Eduardo Gomes.

Confira a programação do Dia 4/9/2017:

7h30 – Desfile Caranazal/Laguinho

Palanque: Av. Plácido de Castro, esq. com Dom Floriano.

Concentração: Av. Plácido de Castro, esq. com Trav. Frei Ambrósio.

Percurso: Av. Plácido de Castro, entre Trav. Frei Ambrósio e Trav. Haroldo Sena.

Abertura: Divisão de Educação Infantil da Semed, acompanhados pela Banda dos Desbravadores.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE;

2. UMEI Nossa Senhora do Perpétuo Socorro;

3. UMEI Esperança;

4. UMEI Caranazal;

5. EMEI Matinha;

6. UMEI Aeroporto Velho;

7. UMEI Santa Bárbara;

8. UMEI Três Pastorinhos;

9. CEMEI Ademaro da Silva Neves;

10. Escola Particular Saber da Infância;

11. Centro Educacional Escadinha do Saber;

12. Escola Particular Tio Patinhas;

13. Escola Particular O Golfinho;

14. Centro Educacional Coelhinho;

15. E.I.E.F. Casinha Feliz;

16. Escola Particular Casinha do Saber;

17. Centro Educacional Cirandinha;

18. Escola de Educação Infantil Portinha do Sucesso;

19. Escola de Educação Infantil Santo Antônio;

20. E.M.E.I.F. Prof.ª Sofia Imbiriba;

21. E.M.E.F. Rotary;

22. E.M.E.I.F. General Ruben Ludwig;

23. E.M.E.I.F. Maria Amália;

24. E.E.E.F.M. Prof.ª Onésima Pereira de Barros;

25. E.M.E.I.F. Frei Fabiano Merz;

26. E.M.E.I.F. Nossa Senhora de Fátima;

27. E.M.E.I.F. Sérgio Luiz Henn.

Desfiles na área do Planalto:

7h30 – Desfile Santarém-Cuiabá: Pista Pena Táxi Aéreo.

UMEI Cipoal;

2. UMEI São José;

3. UMEI Ubaldo Corrêa;

4. E.M.E.F. Maria das Dores Ferreira Nobre;

5. E.M.E.I.F. João XXIII;

6. E.M.E.I.F. Tereza Neuma;

7. E.M.E.I.F. São José.

Reunião acerta últimos detalhes para o 11º Festival de Bandas e Fanfarras de Santarém

Coordenação e equipes de trabalho que estarão atuando por ocasião do 11º Festival de Bandas e Fanfarras de Santarém, que será realizado nos dias 6, 7 e 8 de setembro, na orla da cidade, participam nesta segunda-feira (4), da última reunião em preparação ao evento.

A reunião será realizada às 10h, na Escola de Artes Emir Bemerguy, localizada na Rua Hortência com Alameda 3, bairro Aeroporto Velho.

Para a edição de 2017, o festival terá participação de bandas e fanfarras dos municípios de Santarém, Itaituba, Belterra e Alenquer.

