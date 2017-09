Concursos vão abrir 2.225 vagas em 17 órgãos do Governo do Pará

Os órgãos para os quais serão ofertas as 2.225 vagas são: Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igprev), Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Polícia Civil (área administrativa), Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Secretarias de Estado de Administração (Sead), de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e de Saúde Pública (Sespa), Hospital Ophir Loyola, Departamento de Trânsito do Pará (Detran), Fundação Carlos Gomes e Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Os cargos vão variar de acordo com o órgão e suas necessidades. A remuneração vai ser em torno de 3.700 reais, já incluindo o vale alimentação, que varia de 525 até 725 reais. Os órgãos que vão ofertar o maior número de vagas são os da área de saúde, que apresentam os maiores números de servidores temporários. O Hospital Ophir Loyola lidera, com 496 vagas ofertadas. Depois, aparecem a Fundação Santa Casa, com 292 vagas, e a Sespa, com 173 vagas.

“Em um momento no qual o país tem uma dificuldade extrema de assegurar o pagamento de salários em dia, o Governo do Estado continua investindo, renovando a sua força de trabalho. Com isso nós temos cumprido os termos de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado, pois estamos substituindo os temporários, que são necessários para a administração, por servidores efetivos”, comemora a secretária de Estado de Administração, Alice Viana.

Entre os concursos que ainda serão lançados, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) já tem a organizadora definida para seu concurso. Será o Instituto AOCP- Assessoria em Organização de Concursos Públicos. O edital está previsto para sair no próximo mês de outubro, com 969 vagas ofertadas.

Somente na área de segurança pública, o Governo do Estado ofertou, nos últimos dois anos, 3.174 vagas. No dia 21 de agosto, 500 novos policiais civis, aprovados no último concurso, participaram da aula inaugural do curso de formação. Além do concurso da Polícia Civil, o Governo do Estado também realizou processos seletivos para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O da PM está na fase de matrícula para dois mil praças e 194 oficiais aprovados em todo o Estado, e o do Corpo de Bombeiros aprovou 277 novos militares que já começarão a atuar a partir deste mês de setembro. “Com isso, o Governo do Estado amplia o efetivo de segurança pública e dá mais condições para que tanto as policias militar e civil, quanto o Corpo de Bombeiros, possam ter um quadro de policiais efetivos que vem somar para combater a criminalidade e violência no nosso Estado”, reforça Alice Viana.

Fonte: Agência Pará