Exclusivo – Em Belém, megaoperação da polícia combate atuação de milícias

Rilmar Firmino, Delegado Geral da Polícia Civil comanda sua equipe no sentido de cumprir mandados de prisão e apreensão.

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (5), uma grande operação foi deflagrada em Belém, com a participação de mais de 250 Policiais Civis e Militares, que estão cumprindo 20 mandados de prisão preventiva e 56 mandados de busca e apreensão.

De acordo com informações, o objetivo é desbaratar diversas milícias que atuam no estado. Os alvos são apontados como participantes de diversos crimes na Região Metropolitana de Belém (RMB), incluindo a chacina ocorrida em janeiro desde ano, quando mais de 20 homicídios foram registrados na capital paraense após a morte do soldado da Rotam Rafael Costa, baleado durante uma ação policial.

RG 15 / O Impacto