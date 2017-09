Hidrojateador auxilia a limpeza da rede de esgotamento sanitário em Santarém

A unidade regional da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), em Santarém, na região oeste do Pará, iniciou serviços com caminhão hidrojateador, para auxiliar na limpeza da rede de esgotamento sanitário do município. Esse equipamento realiza a limpeza de galerias da rede de esgoto pluvial, caixas de gordura, poços, áreas inundadas, caixas d’ água, entre outros, por meio do jato de água com pressão, que varia entre baixa, alta e ultra-alta. O hidrojateador está sendo usado, inicialmente, na rede de esgotamento do Residencial Salvação, conjunto de habitações populares que atende a 3.081 famílias, no bairro Santarenzinho, e em algumas residências nos bairros Mapiri e Uruará, que são atendidas por duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s).

“Esse equipamento é para desobstruir a rede geral, tanto com pressão de água ou sucção para puxar resíduos. Às vezes temos problemas de entupimento no esgoto de residências, a partir da ligação da calçada do morador até o esgoto central, que passa no meio da rua, principalmente no Residencial Salvação. Então esse hidrojateador é para que possamos manter a rede limpa e desobstruída, evitando o transbordo de esgoto sanitário no meio da rua, causando transtorno para a população”, explica o gerente regional da Cosanpa, em Santarém, Francisco Vanderlei Lopes.

Fonte: Agência Pará