Santarém sedia o 4º Fórum Intermunicipal Integrador Pará

Santarém vai sediar o 4º Fórum Intermunicipal Integrador Pará, nesta terça-feira, dia 5 de setembro, de 16h às 22h, na Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Aces). O evento é realizado pela Junta Comercial do Pará (Jucepa) e conta com o apoio local da Prefeitura de Santarém.

Voltado para prefeituras, secretarias públicas, contadores, advogados, empreendedores, estudantes e demais profissionais com interesse no registro mercantil, a finalidade do evento é apresentar, em cinco regiões (Metropolitana, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Baixo Amazonas), as vantagens e benefícios da adesão ao sistema Integrador Pará/Redesim, ao qual a Prefeitura de Santarém já aderiu para facilitar a emissão de alvarás para empresas que estão sendo constituídas.

Para o Fórum em Santarém já estão confirmadas também a presença de Gabriela Torquato, coordenadora de mobilização da Endeavor, uma das maiores organizações de apoio a empreendedores de alto impacto no mundo, e do gerente nacional da Redesim na Receita Federal, Carlos Nacif, que vem direto de Brasília para participar do evento.

O evento também é voltado para o mesmo público dos municípios vizinhos: Almeirim, Porto de Moz, Faro, Juruti, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa, Alenquer, Belterra, Curuá, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Placas e Prainha, num total de 15 municípios.

Para iniciar o processo de emissão de alvará, o interessado deve acessar o site http://www.jucepa.pa.gov.br/integrador.

O Integrador Pará cumpre o que determina a Lei Federal nº 11.598/2007, que instituiu a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) no Brasil. O sistema moderniza, desburocratiza e simplifica os processos de abertura, alteração, fechamento e legalização de empresas no Estado.

O Integrador Pará possibilita que, por meio da internet, o usuário dos serviços da Jucepa faça um cadastro único de dados e documentos, diminuindo custos para o empresário, reduzindo exigências e contribuindo para a arrecadação municipal, pois o sistema integra os órgãos públicos envolvidos no registro comercial nas esferas municipal, estadual e federal. Com o Integrador Pará, a Jucepa centraliza a entrada de informações para o registro empresarial, facilitando todos os trâmites legais, já que a consulta e andamento do processo de legalização da empresa fica disponível em um só lugar. O sistema integrado de informações e processos facilita o acesso à informação, reduzindo a burocracia e o tempo do procedimento.

O Pará conta com 69 municípios que já aderiram ao sistema.

Confira a programação completa do evento no link: www.forumintegrador.com.br/programacao

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS