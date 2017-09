Semana da Pátria: 2º dia de programação contou com o desfile de 5 escolas da rede municipal de ensino

Programação em Óbidos tem como tema: “Escola e Família Fortalecendo os Valores em Prol da Equidade Social”.

A segunda noite de programação alusiva a Semana da Pátria, em Óbidos, oeste do Pará, contou com a apresentação de mais cinco escolas da rede municipal de ensino, na noite de segunda-feira (04/09). Os desfiles ocorreram na Praça de Cultura no centro da cidade.

Mais de 1.800 alunos do Ensino Fundamental representaram os educandários durante os atos cívicos em comemoração à independência do Brasil.

A escola Professor José Tostes abriu as apresentações da noite levando para o desfile os trabalhos pedagógicos realizados pelo educandário com crianças matriculadas no Ensino Fundamental Menor.

Os alunos da Polo Cipoal – área de terra firme – que estudam na Escola Tenente Pedro Muniz, vieram em seguida e abordaram o tema: “Cidadania, Família e Comunidade”, ressaltando a importância da integração entre o ambiente escolar e a vida da comunidade como meio de formação dos estudantes.

A Escola Raimundo Cardoso de Araújo, do bairro Bela Vista, chamou a atenção do público para o respeito à diversidade de gênero com o tema: “A Diversidade e Respeito as Diferenças”. O desfile mostrou que todos têm espaço na sociedade. Integrantes de entidades organizadas e de igrejas do bairro Bela Vista, também participaram da apresentação.

O educandário Duque de Caxias manteve a tradição e levou para a programação o desfile cheio de criatividade e brilho. Com o tema: “Escola e Família, o Alicerce do Futuro”, o educandário mostrou a importância da convivência dos pais no ambiente escolar, como incentivo a formação dos estudantes.

A escola Dr. Raimundo Chaves do bairro Cidade Nova impressionou o público com o desfile. Aproximadamente 800 alunos representaram o educandário considerado um dos mais tradicionais da cidade.

Com o tema: “Educação e Projetos: 40 anos Oferecendo Ensino de Qualidade na Formação Integral e Construção da Cidadania”, a escola mostrou os projetos pedagógicos desenvolvidos no educandário que fazem parte do programa de formação dos mais de 900 alunos que estudam na escola.

A apresentação foi marcada pelas homenagens a duas professoras e um aluno que faleceram recentemente. Como pedido de paz, professores soltaram bombas em frente ao palanque das autoridades.

A segunda noite de apresentação foi encerrada pelo desfile do Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Programação:

Os desfiles das escolas e entidades prosseguem nesta terça-feira (5).

Horário: 18h30 – Concentração das Escolas

19h – Início dos Desfiles

Local: Praça da Cultura

1 – E.M.E.I.E.F. Professora Maria Madalena Printes

2 – Associação Menino Jesus

3 – E.M.E.I.E.F. Guilherme Lopes de Barros

4 – E.M.E.I.E.F. Inglês de Souza

5 – E.M.E.I.E.F. Manoel Valente do Couto

6 – E.M.E.F. Felipe Patroni

7- Instituto Federal do Pará – IFPA

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO