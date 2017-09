Suspeito de assassinar prefeito de Tucuruí e empresário de Itaituba é preso em Belém

Um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do prefeito de Tucuruí, Jones William, foi preso na madrugada desta terça-feira (5), em Belém. Anderson Nascimento estava no aeroporto da cidade, planejando viajar para São Paulo, quando foi abordado pelos policiais

A prisão foi realizada por policiais da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, com apoio de agentes da Polícia Federal. Anderson apresentou documentos falsos para viajar e já estava na sala de pré-embarque quando foi preso pelos agentes.

Ele é apontado como um dos envolvidos na morte do prefeito. Jones foi baleado no dia 25 de julho, enquanto visitava uma obra no bairro Cristo Vive, em uma estrada que dá acesso ao aeroporto da cidade. Dois homens chegaram ao local de moto, disparando diversas vezes contra o prefeito, fugindo em seguida.

Anderson também é suspeito de ter assassinado o empresário Albenor Moura, em Itaituba, no dia 24 de agosto deste ano.

Fonte: RG 15/O Impacto e DOL