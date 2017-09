Diretoria da OAB de Santarém reúne com advogados criminalistas

O presidente da Subseção da OAB de Santarém, Dr. Ubirajara Bentes Filho, reuniu com inúmeros advogados criminalistas no final da tarde de terça-feira, 05, na sede da Subseção santarena, onde conversaram sobre a instrumentalização de suas atuações profissionais; a implantação da “Sala do Estado Maior”; relacionamento e atendimento nas casas penais;

Acompanhado do Procurador Regional das Prerrogativas da OAB-PA, Isaac Magalhães, e dos Conselheiros Subsecionais Odemar Pinto e Thiago Ferreira, membros da Comissão Defesa dos Direitos e das Prerrogativas, foram ouvidas reivindicações. “Respondemos aos questionamentos e vamos implementar melhoras nas salas dos parlatórios do CRASHM e no CTMS”, disse Dr. Ubirajara Filho.

A OAB Santarém criará a Comissão de Advogados Criminalistas para dar suporte à atuação específica do segmento, que também atuará na interlocução com as autoridades públicas e a sociedade e viabilizará a realização em Santarém de um Curso de “Formação de Tribunos” que será ministrado pelo Instituto Paraense do Direito de Defesa – IPDD, cuja presidente Bruna Louro foi contatada por telefone durante a reunião.

Na terça-feira, 12, às 8h30, a Subseção de Santarém reunirá com o novo diretor do CRASHM, Cel QOPM Mardock, para conversar sobre relacionamento institucional e atendimento dos Advogados na casa penal. Dra. Ana Rita Macedo, da FASEPA, e o diretor do CTMS, Jander Guimarães, também serão convidados para participar da reunião.

Fonte: RG 15/O Impacto