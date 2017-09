Filiados do PSC vão pedir expulsão de Reginaldo Campos do Partido

Informações que chegaram à nossa redação são de que alguns filiados do Partido Social Cristão (PSC) vão protocolar documento pedindo a expulsão do vereador Reginaldo Campos do Partido. A atitude dos filiados se deve ao envolvimento de Reginaldo Campos em um esquema criminoso que culminou com sua prisão e de outras pessoas. O pedido será formulado no Diretório do PSC em Belém e no Diretório do partido em Brasília.

Considerado o maior escândalo recente na história da Câmara Municipal, a Operação Perfuga foi desencadeada pela Polícia Civil e Ministério Público Estadual, no dia 07 de agosto deste ano, culminando com a prisão do vereador Reginaldo Campos e alguns de seus assessores, bem como de funcionários da Sespa.

Entre os locais onde foram realizadas as buscas e apreensões estavam a sede da Câmara Municipal de Santarém e da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) em Santarém, e ainda uma sala do Hospital Regional, onde funciona o Setor de Regulação da Sespa.

No dia 25 de agosto deste ano, o Ministério Público do Estado, em Santarém, ofereceu denúncia contra 28 pessoas investigadas na operação Perfuga, que revelou uma rede criminosa comandada pelo vereador Reginaldo da Rocha Campos. A denúncia revela crimes praticados em associação criminosa por agentes públicos na Secretaria de Estado de Saúde (Regulação), e da Câmara de Vereadores de Santarém entre o período de 2015 a 2016.

A denúncia conclui que “todos os denunciados relacionados ao núcleo e seus respectivos eixos concernentes ao desvio do recurso público na contratação de “servidores fantasmas”, e crimes consequentes, falsidade ideológica e associação criminosa, além daqueles envolvidos na marcação de consultas/exames, em burla à fila de espera, e em benefício de pessoas determinadas, estarão enquadrados em coautoria por possuírem pleno domínio do fato e exercerem tarefa fundamental para o sucesso da ação criminosa”. De acordo com o MP, Reginaldo Campos, “centro do esquema e principal ator neste cenário ilícito, somente perpetrou os crimes em razão de ter contado com as ações dos demais denunciados”.

Aponta o Ministério Público que houve evolução patrimonial incompatível por parte do denunciado Reginaldo da Rocha Campos, tendo por base a declaração feita perante a Justiça Eleitoral e o salário de policial militar da reserva.

Os filiados do PSC, indignados com o envolvimento de Reginaldo Campos, que é presidente do Diretório do PSC em Santarém, nesse escândalo, onde o MPE o aponta como chefe da Organização Criminosa, vão pedir sua expulsão do partido.

