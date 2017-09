Instituto Obras-Primas lança campanha em prol de crianças carentes da região

Essa é uma boa ação e por isso estamos divulgando. O instituto Obras-Primas, do produtor Cristiano Santa Cruz, está lançando um projeto em prol das crianças carentes da região, com o tema “Um vídeo sem música não tem emoção, quero aprender a tocar vilão…”.

COMO FUNCIONA: O projeto possui profissionais especializados em fotografia, roteiros, produção (filmagem), pós-produção (edição de imagens, com conhecimento em softwares) e direção. Todos doadores de seus conhecimentos.

AS AÇÕES: O Instituto Obras-Primas escolherá as comunidades que serão contempladas com o projeto. A primeira contemplada poderá ser Ponta de Pedras. “Iremos selecionar interessados no curso de audiovisual. Nas áreas citadas acima. Daremos um aprendizado deixando uma equipe preparada para produzir fotografias e conteúdo em vídeos da própria comunidade. Nestes lugares temos lindas histórias. Teremos, também, exibição de vídeos documentários voltados para o aprendizado. Ou seja, uma oficina. O mais legal de tudo é que em cada comunidade teremos um padrinho doador. Por exemplo, fulano doou uma câmera e um computador; esses equipamentos não ficam com o Instituto, ficará com o responsável da comunidade. No final do curso eles farão seu próprio roteiro e produzirão um documentário de 5 minutos. Desenvolvido por eles, do roteiro à finalização do filme e assim por diante; depois de tudo a equipe daquele lugar passará a produzir material sempre para a internet. Divulgando seu lugar, suas histórias”, declarou Cristiano Santa Cruz.

Podem ser doadas, câmeras de filmagem ou câmeras fotográficas, computadores, microfones, tripés e iluminação.

Fonte: RG 15/O Impacto