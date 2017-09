Sete educandários desfilaram na terceira noite de programação da Semanada da Pátria em Óbidos

Desfiles marcaram o dia o Dia da Raça, celebrado no dia 5 de setembro.

Seis escolas da rede municipal de ensino e o Instituto Federal do Pará (IFPA) Campus Óbidos, desfilaram na terça-feira, 5 de setembro, na terceira noite de programação da Semana da Pátria, em Óbidos, oeste do Pará.

Mais de 2 mil alunos passaram pela Praça da Cultura, no centro da cidade. Os atos cívicos marcaram o Dia da Raça, celebrado no dia 5 de setembro.

A Escola Maria Madalena Printes abriu as apresentações da noite com o tema: “O Brincar e a Brincadeira, Construção e Aprendizagem”, a escola mostrou a importância das brincadeiras no ensino-aprendizagem dos seus alunos.

Em seguida foi a vez da Escola Guilherme Lopes de Barros trazer para o seu desfile o tema: “O Grande Desafio da Educação – Família, Escola e Sociedade”, ressaltando os desafios enfrentados pelos educadores diante das constantes transformações da nossa sociedade.

A terceira apresentação foi da Associação dos Amigos do Menino Jesus. Pelo oitavo ano consecutivo o projeto que atende crianças e adolescentes de baixa renda, apresentou o trabalho desenvolvido com os seus mais de 250 usuários, como aulas de reforço escolar, curso de informática, atividades físicas, música e dança.

“Um princípio que não pode ter fim – Eu quero? Eu devo? Eu posso? ”, foi o tema levado para o desfile pela Escola Inglês de Souza do bairro de Santa Terezinha. O educandário mostrou ao público presente os desafios da educação e a importância dela para a formação de cidadãos de bem.

O colorido dos pelotões, a cadência e a elegância da fanfarra da escola, marcaram o desfile.

A Escola Manoel Valente do Couto, também lembrou em seu desfile a importância da família na formação dos seus alunos. O tema: “Escola e Família Ensinando e Aprendendo Através de Projetos, Fortalecendo os Valores em Prol da Equidade Social”. Na oportunidade também foram apresentados os principais projetos pedagógicos desenvolvidos com os estudantes.

Mais de 700 alunos representaram a Escola Felipe Patroni, um dos educandários mais tradicionais da cidade. “O Protagonismo da Escola Felipe Patroni no Combate a Violência”, foi o tema abordado no desfile.

Um dos momentos marcantes do desfile, foi a homenagem prestada ao fundador da Fanfarra Phoenix, Andersson Caetano, que faleceu em janeiro deste ano. A escola lembrou o primeiro ano de desfile sem o fundador da banda.

A terceira noite de desfiles foi encerrada pela apresentação do Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Óbidos, que apresentou ao público os trabalhos desenvolvidos pela instituição. O desfile marcou o primeiro ano de participação do instituto na programação alusiva à independência do Brasil, realizada pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Programação

A programação da Semana da Pátria em Óbidos prossegue nesta quarta-feira (5).

Horário: 18h30 – Concentração das Escolas

19h – Início dos Desfiles

1 – E.M.E.I.E.F. José Veríssimo

2 – E.M.E.I.E.F. Irmã Firmina

3 – E.M.E.I.E.F. Frei Edmundo Bonckosck

4 – E.M.E.I.E.F. Dom Floriano Loewenau

5 – E.M.E.I.E.F. São Francisco

6 – Assembleia de Deus

7 – E.E.E.M São José

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO