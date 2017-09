Avião faz pouso de emergência na praia do Carapanari; veja o vídeo

De acordo com Corpo de Bombeiros a aeronave saiu de Oriximiná da tribo waiwai com uma enfermeira e dois índios e o piloto. Realizou o pouso de emergência nas águas do rio Tapajós, próximo a praia do Carapanari. Populares ajudaram na retirada das pessoas da aeronave, a enfermeira e os índios foram conduzidos ao PSM por populares e o piloto ficou no local.

Segundo nota da assessoria do PSM, foram apenas dois passageiros que precisaram de atendimento no PSM: indio Tiago Roberto Wuay Wuay e enfermeira Sandra Riva SUSSUARANA. O piloto não veio para o PSM. O índio Tiago esta realizando exames de imagens.