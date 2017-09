Bocão Ed. 1162

CRISE NA IGREJA

A crise financeira que assola o País parece que está chegando às igrejas. Em Santarém, recebemos uma denúncia de que a Igreja Católica está querendo se desfazer do Seminário São Pio X, que além de ser uma área grande a Diocese gasta uma boa quantia em dinheiro para manter em funcionamento. Segundo uma fonte, a ideia do Bispo Dom Flávio é vender o prédio, para juntar recursos para manter outros setores da igreja, mas alguns padres de Santarém são contra. Já tentaram até alugar para a Ufopa, mas parece que não deu certo. Outro fato grave é que com a crise financeira, os fiéis estão deixando de ajudar durante as missas. O certo é que está ficando difícil de dinheiro para manter o Seminário São Pio X funcionando. A polêmica está formada. Estamos investigando essa informação. Se for confirmada, publicaremos matéria na íntegra.

DANÇA DAS CADEIRAS

Não adianta você fazer um bom trabalho no órgão em que for nomeado. Você tem de atender às exigências do político que lhe indicou para o cargo. Se não atender, você perde o lugar. É o caso do ex-superintendente do Incra em Santarém, Rogério Borges Zardo, que estava desempenhando um bom trabalho à frente do órgão, mas não atendeu às exigências do deputado Wlad e foi exonerado do cargo. O que mais chama atenção, é que o novo Superintendente é Mário Sérgio da Silva Costa, nada mais nada menos do que o irmão do Deputado. É mole!? Esse é o nosso Brasil, aonde os interesses pessoais estão acima da Lei.

DOENTES RENAIS PADECEM

Uma denúncia que chegou à coluna dá conta de que está faltando medicamentos para as pessoas que precisam de tratamento renal, no setor de Nefrologia, que agora retornou para a gestão do Estado. Segundo a denúncia, desde segunda-feira (04) que os funcionários chegam ao setor, mas não fazem nada, pois não tem remédio para fazer o tratamento dos doentes. O Hospital Regional era quem quebrava o galho e fornecia esses medicamentos, mas teve que cortar. Isso mostra o descaso do governo do Estado com a população de Santarém e região Oeste. Os doentes que precisam desses medicamentos estão revoltados e pedem uma solução. Deverão acionar o Ministério Público para cobrar do Estado esse serviço com qualidade. A revolta é total.

DOENTES RENAIS PADECEM 2

Só pra lembrar, que Santarém recebe pacientes de toda região Oeste, sendo que o tratamento de hemodiálise é realizado em duas unidades de saúde. No Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) e no Centro de Nefrologia Municipal, que fica localizado nas dependências do Hospital Municipal de Santarém (HMS). Porém, como o Governador não repassou recursos para esse tipo de tratamento, o prefeito Nélio Aguiar devolveu esse serviço para a responsabilidade do Estado, novamente. Agora, a situação piorou. Se nada for feito urgentemente para conter essa situação, muita gente pode morrer devido ao descaso do Estado com a saúde pública.

MEDO

Depois que a Polícia Civil e o MPF deflagraram a Operação Perfuga em Santarém, que resultou na prisão de várias pessoas, inclusive do vereador Reginaldo Campos, ninguém nos órgãos públicos quer tratar de negócios pelo telefone. Todos pensam que estão sendo monitorados. Principalmente na Câmara Municipal, aonde os vereadores e funcionários, segundo informações, já estão desligando seus celulares para não serem perturbados. Uma fonte falou à coluna, que nos órgãos de fiscalizações a arrecadação com a cobrança de impostos aumentou assustadoramente. Por que será? O medo é grande. Cuidado, pessoal!

COMBATE AO NEPOTISMO

Nesta semana o prefeito Nélio Aguiar deu um importante recado àqueles que duvidam da sua firmeza perante a lisura com a gestão pública. Exonerou do cargo de Coordenadora de Educação Infantil da Semed, Flora Aparecida Maia, esposa do chefe de gabinete da Prefeitura.

COMBATE AO NEPOTISMO 2

Além de estar atrelada à pratica irregular de nepotismo, Flora, segundo informações, não tinha disposição para tomar as rédeas de sua função, como ficou claro no caso da professora denunciada por maus tratos a crianças, na creche do bairro da Matinha.

COMBATE AO NEPOTISMO 3

O prefeito Nélio Aguiar está mostrando porque foi eleito e está cumprindo o que determina a Lei do Nepotismo. Ainda nesta semana, foi confirmado o nome da pedagoga Aline Fernandes Rodrigues para ocupar o cargo de Coordenadora Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Santarém, em substituição à esposa do chefe de Gabinete.

REDUTO ELEITORAL

Chegou até a mesa deste colunista, informações de que a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), assim como suspeita-se que aconteceu no governo Alexandre Von, está sendo utilizada apenas para viés partidário, com intuito de fortalecer aliados para a próxima eleição.

REDUTO ELEITORAL 2

A hipótese levantada por leitores da coluna refere-se às situações que deveriam ser prioridades para a nova gestão, mas que até o momento não foram resolvidas. Para eles, há nove meses impera a política da boa vizinhança. Dizem, “é mais fácil, de vez em quando realizar uma mudança de sentido das ruas, do que, por exemplo, realizar definitivamente a licitação das linhas do transporte coletivo público, ou buscar estabelecer convênio com a Polícia Militar, e assim reativar PTran na cidade”.

REDUTO ELEITORAL 3

Temos certeza de que o prefeito Nélio Aguiar não apoia este tipo de conduta, mas se não fizer algo, poderá ter afetada a sua imagem, como aconteceu com a recente polêmica do aumento da tarifa de ônibus para a Vila de Alter do Chão. Prefeito, o senhor tem excelentes profissionais como secretários municipais, podemos citar o exemplo da secretária Vânia Portela, neste caso, a sua priorização por uma gestora de competência técnica, resultou em sucesso, e ressaltamos que para a SMT, o perfil é o mesmo, técnico.

REDUTO ELEITORAL 4

Prefeito, triste é saber, que enquanto a SMT abre mão de seu papel crucial de realizar a gestão do trânsito santareno, milhares de pessoas são vítimas de acidentes, claro, muitas vezes por imprudência do próprio condutor; mas a baderna que infelizmente está prevalecendo em nossas ruas, também é falta de uma fiscalização efetiva e rigorosa.