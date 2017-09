Desfiles civis e militares marcam o Dia da Independência do Brasil em Santarém

Um grande público compareceu à Avenida Tapajós para prestigiar os desfiles das autoridades civis e militares nesta quinta-feira, 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. As comemorações alusivas à Semana da Pátria 2017 é organizada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A programação teve início com o desfile dos profissionais da Educação, acompanhados pela banda da Escola Municipal Princesa Izabel, com o tema deste ano: “Estudante. Descobrindo a leitura, conhecendo o mundo e construindo sonhos!”, posteriormente, o desfile seguiu na seguinte ordem: Desbravadores; Polícia Rodoviária Federal (PRF); Polícia Federal (PF); Marinha do Brasil- Capitania dos Portos de Santarém; Oitavo Batalhão de Engenharia e Construção (8º BEC); Quarto Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM) e Projeto Social Escola da Vida; Terceiro Batalhão da Polícia Militar (3º BPM). O desfile foi encerrado com apresentação dos ônibus do Transporte Escolar da Semed e também das viaturas e motos da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT).

“A avaliação é muito positiva. Foi um belíssimo desfile representado por todas as organizações civis e militares. O grande público compareceu e ficou extremamente satisfeito por tudo que foi apresentado na Avenida. Santarém toda está de parabéns, a programação da Independência do Brasil foi comemorada a altura que essa data representa para todos nós, o que realmente demonstra o civismo e o patriotismo do povo santareno”, destacou o prefeito de Santarém Nélio Aguiar.

A secretária de Educação Marluce de Pinho avaliou o evento de forma positiva. Segundo ela, é um momento que deve ser comemorado com muito entusiasmo e orgulho. “Tudo aconteceu conforme planejado pelo governo municipal. Agradecemos ao público que nos prestigiou durante toda essa semana de atividades. Parabéns aos alunos, professores e funcionários das unidades de educação infantil, escolas municipais, estaduais e particulares e, principalmente, a equipe da Semed que trabalhou incansavelmente para que o evento fosse um verdadeiro sucesso”, festejou.

À noite, a programação da Semana da Pátria segue com o 11° Festival de Bandas e Fanfarras de Santarém, na orla da cidade, a partir das 18h30. Participam nesta quinta-feira (7), oito escolas, concorrendo a categoria fanfarra com melodia. O evento é coordenado pela Escola de Artes Professor Emir Hermes Bemerguy da Semed, com o apoio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL).

12 ESCOLAS SE APRESENTARAM NA PRIMEIRA NOITE DO 11° FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS DE SANTARÉM

Evento continua nesta quinta-feira (7), a partir das 18h30, na Avenida Tapajós, orla da cidade, com a categoria Fanfarra com Melodia.

12 escolas se apresentaram na primeira noite do 11° Festival de Bandas e Fanfarras, promovido pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), sob a coordenação da Escola Municipal de Artes Professor Emir Hermes Bemerguy, com apoio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL). O evento foi aberto com a participação especial da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Haroldo Veloso.

Concorrendo a categoria fanfarra simples as escolas entraram na Avenida recebendo muitos aplausos e gritos da torcida. Participaram: E.M.E.I.F. Tiago Xisto de Aragão – Santarém/Curuaí-Lago Grande; E.E.E.F. Jader Fontenelle Barbalho; E.M.E.I.F. Sagrada Família – Santarém/ São Francisco-Arapiuns; E.M.E.F. Manoel Ladislau Branco Pedroso – Belterra; E.M.E.I.F. Padre Manuel Albuquerque; Fanfarra Imperial; E.M.E.I.F. Maria de Lourdes Almeida; E.M.E.F. Santo Antonio – Belterra; 12. E.M.E.I.F. Boa Fé-Lago Grande; E.E.E.F. Romana Tavares Leal; C.M. Estrela Negra – Santarém e E.M.E.F. Darcy Vargas – Belterra.

O evento continua nesta quinta-feira (7), a partir das 18h30, na Avenida Tapajós, orla da cidade. Confira a ordem de apresentação:

Categoria – Fanfarra com Melodia

1. E.E.E.F.M. Ezeriel Mônico de Matos-Santarém

2. E.M.E.I.F. Lírio dos Vales-Santarém/ Cabeceira do Uruari-Lago Grande

3. E.E.E.F.M. José de Alencar-Santarém

4. E.E.E.M. Waldemar Maués – Belterra

5. E.M.E.F. Ambrósio Caetano Corrêa-Santarém/ Inanu-Lago Grande

6. E.E.E.F.M. Prof. Aluízio Lopes Martins

7. E.E.E.M. Benedito Corrêa Souza-Itaituba

8. E.E.E.M. Prof.ª Maria Socorro Jacob-Itaituba

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS