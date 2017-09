Nélio: “Conclusão da orla fortalecerá comércio local”

Prefeito diz que orla fará uma integração regional com os municípios vizinhos

Um passo importante para o turismo e economia da região foi dado na manhã de terça-feira (5), na Praça Tiradentes. O ministro de Integração Nacional, Helder Barbalho; o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar; e o secretário municipal de Infraestrutura, Daniel Simões, assinaram a ordem de serviço para finalizar as obras na orla da cidade.

Os serviços iniciaram imediatamente e têm prazo para conclusão no dia 5 de setembro de 2018. “Já começamos com a limpeza mecanizada, utilizando a escavadeira hidráulica. Vamos aproveitar o verão amazônico para trabalhar, porque prezamos pela qualidade e segurança de todos”, explicou o titular da Seminfra, Daniel Simões.

O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, comemorou o fato de ter havido redução nos custos para o serviço. “Estive aqui para anunciar a liberação da verba para obra, mas hoje festejamos também a redução dos valores do projeto inicial. O valor estimado era de R$ 75 milhões. No momento da licitação, houve diminuição dos preços, o que é importante para a economia. A partir da assinatura da ordem, estaremos cobrando a mobilização para que a empresa possa fazer as obras o mais rápido possível, valorizando a mão de obra local, para gerar emprego e oportunidade para quem mora aqui”, destacou Helder Barbalho.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, enfatizou o que representa esta obra para o Município. “A orla tem problema estrutural. O Ministro se comprometeu com o povo santareno e hoje demos um passo importante. Com a conclusão da mesma, Santarém vai ficar mais bonita. A obra representa uma contenção da enchente, o fortalecimento do comércio local e, acima de tudo, integração regional com os municípios vizinhos”, disse o Prefeito.

Sob a responsabilidade da Construtora Mello de Azevedo S/A, o valor total do investimento será de R$ 72.103.595,26, dividido em 3 metas:

1ª meta: muro de contenção: Extensão: 1,640m. Perímetro: Travessa Augusto Montenegro até o Bosque da Vera Paz. Valor: R$ 52.096.768,30.

2ª meta: píeres: Quantidade: 6 unidades ao longo do muro de contenção. Valor: R$ 17.530.489,32.

3ª meta: casas de bomba: Quantidade: 2 unidades. Localização: Travessa Augusto Montenegro e Travessa 2 de junho. Valor: R$ 2.476.337,64.

PROJETO ORLA: No dia 31 de março deste ano, o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, autorizou o repasse de R$ 75 milhões para obras de reparo e recomposição da Orla de Santarém, no trecho entre a Travessa Augusto Montenegro e o Bosque Vera Paz. A assinatura do termo de compromisso aconteceu durante cerimônia realizada no auditório da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e contou com a presença do senador Jader Barbalho, deputados federais Chapadinha, Beto Salame, Hélio Leite, Éder Mauro, Júlia Marinho, Lúcio Vale; dos deputados estaduais Eraldo Pimenta, Chicão, Ozório Juvenil; dos prefeitos Henrique Costa (Juruti), Taká (Rurópolis), David (Prainha) e Zé da Marta (Curuá), além do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, vice José Maria Tapajós; do presidente da Câmara Municipal, Antônio Rocha e vereadores de Santarém e de outros municípios da região; e os ex-prefeitos Lira Maia, Ronan Liberal e Ruy Corrêa.

Antes do pronunciamento das autoridades, o secretário de Infra Estrutura de Santarém, Daniel Simões, fez uma explanação sobre os problemas do cais e que precisaria ser feito para contornar o problema. Helder Barbalho anunciou, na ocasião, que o recurso já estava autorizado pelo Governo federal e pediu agilidade no projeto de recuperação da orla, para que o dinheiro fosse liberado e a obra seja iniciada. Na ocasião, Helder falou que espera participar da inauguração da nova orla de Santarém, em 2018, antes de desincompatibilizar do cargo de Ministro da Integração Nacional.

No evento que reuniu políticos, empresários e diversos segmentos da sociedade, o ministro Hélder Barbalho ratificou o esforço do deputado Chapadinha, que foi decisivo para a liberação do recurso. Durante pronunciamento o ministro Helder Barbalho também destacou a preocupação em que o cais se encontra atualmente. E pediu que a obra fosse adequada para todos, garantindo, principalmente, o ir e vir de passageiros que utilizam as embarcações que atracam em uma parte do trecho que será contemplado.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, durante o encontro, disse que iria agilizar o processo de licitação para que a obra fosse iniciada o mais rápido possível, fato que está acontecendo agora com a assinatura da Ordem de Serviço.

Com 08 meses de mandato o prefeito Nélio Aguiar já provou sua capacidade de articulação, sendo que sua parceria com o Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, garantiu que em apenas 03 meses o mais importante projeto dos últimos anos fosse aprovado, tendo como final a assinatura da Ordem de Serviço para o início imediato das obras de prevenção da orla da cidade de Santarém.

PROJETO DO MURO DE CONTENÇÃO NA ORLA: No dia 14 de junho deste ano, o Secretário Municipal de Infraestrutura (Seminfra), Daniel Simões, apresentou o Projeto de Muro de contenção na Orla de Santarém, durante uma reunião com o Conselho de autoridade Portuária do porto de Santarém. No encontro, foram destacadas as metas do Projeto, que são três: Muro de Contenção (1.640m, Trav. Augusto Montenegro até Bosque Vera Paz); Píeres (06 unidades ao longo do muro de contenção) e Casas de Bomba (02 unidades, Trav. Augusto Montenegro e Trav. 2 de Junho). .

Estiveram presentes na reunião, representantes da Secretaria de Portos, Secretaria da Receita Federal, dos trabalhadores portuários e da Federação Nacional dos Portuários. Durante o encontro, foram destacadas informações sobre o processo de embarque de carga viva do Porto de Santarém, sobre o processo de reforço da estrutura do píer para aumento de capacidade das embarcações atracadas no porto e sobre o ordenamento e fiscalização das embarcações.

OBRAS DO PAC NA ORLA ESTÃO EM FASE DE URBANIZAÇÃO: As obras de saneamento de esgotamento sanitário na Avenida Tapajós, em Frente ao Mercado Modelo, estão na fase de urbanização. A prefeitura de Santarém, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), está trabalhando no tratamento de esgoto, que significa um grande salto para o desenvolvimento da infraestrutura local, além de proteger o meio ambiente e proporcionar a melhoria na qualidade de vida da população.

Sob a responsabilidade da empresa Carmona Cabreira Engenharia e Consultoria, a fase de urbanização contempla assentamento de ladrilho, execução de guarda corpo, finalização da construção de escada de acesso, bancos e canteiros na orla da cidade. A obra está sendo realizada entre as Travessas Augusto Meira e Visconde do Rio Branco.

Os serviços fazem parte da execução de obras de saneamento de esgoto sanitário dos bairros: Laguinho, Fátima, Caranazal, Aparecida, Aldeia, Centro, Santa Clara, Santíssimo e Prainha, com o valor de R$ 31.692.245,07. Os serviços na área de abrangência da obra estão em fase de levantamento topográfico e análise da rede existente para as ligações domiciliares, e, após a baixa do rio, será dado o reinício da escavação da Avenida Tapajós, para instalação do coletor tronco, que será executado até a Travessa Assis de Vasconcelos, na qual será construída a Estação Elevatória de Esgoto (EEE).

Fonte: RG 15/O Impacto