Trecho urbano da Rodovia Federal BR-163 é liberado para tráfego

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) e o 8º Batalhão de Engenharia e Construção (8º BEC) liberou no fim da manhã de quarta-feira (6) a circulação de veículos no trecho urbano da Rodovia Federal BR-163, entre a Moaçara e Tancredo Neves, que estava passando por serviços de recuperação asfáltica. Na tarde desta quarta-feira (6) a equipe finalizou a área do acostamento, para garantir mais segurança aos condutores e pedestres.

O serviço de melhoria neste trecho foi possível após uma parceria firmada entre governo municipal e 8º BEC, no mês de agosto.

No local, foram executados serviços de terraplenagem, além reciclagem do pavimento existente. A primeira fase da recuperação está concluída. A partir de agora a equipe do BEC vai finalizar os serviços no sistema de drenagem e, segundo o cronograma de ações, no mês de outubro inicia a sinalização do trecho melhorado.

As equipes planejam uma reunião para fazer um cronograma dos serviços que serão executados próximo ao Viaduto. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) também vai verificar a necessidade de poda em algumas árvores e o assentamento de placas de grama.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS