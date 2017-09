Fanfarras dão show em festival realizado na Orla de Santarém

Segunda noite de Festival de Bandas e Fanfarras de Santarém foi um show de apresentações na Avenida Tapajós, Orla da cidade. Representações de escolas dos municípios de Santarém, Belterra e Itaituba tiveram oportunidade de mostrar o trabalho realizado nas unidades escolares e o resultado dos ensaios feitos durante o ano. A banda de música do Instituto Federal do Pará – IFPA abriu a noite com participação especial, seguida das escolas municipais Princesa Izabel e Nossa Senhora de Guadalupe, além do Colégio Dom Amando.

Concorrendo ao título de fanfarra com melodia a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ezeriel Mônico de Matos abriu a competição, seguida da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Lírio dos Vales, da cabeceira do Uruari – Lago Grande. Ao todo sete escolas se apresentaram: Escola Estadual José de Alencar; Escola Estadual Waldemar Maués, de Belterra; Escola Municipal Ambrósio Caetano Corrêa, da comunidade Inanu- Lago Grande; Escola Estadual Professor Aluízio Lopes Martins e por último a Escola Estadual Professora Maria do Socorro Jacob, do município de Itaituba.

As fanfarras realizaram belíssimas evoluções em frente ao palanque principal e arrancaram muitos aplausos do público, com coreografias de vários estilos de dança, como carimbó , fank e outras músicas regionais.

O 11º Festival de Bandas e Fanfarras de Santarém encerra hoje (8), com a apresentação das escolas que concorrem à categoria banda marcial. Confira a ordem de apresentações desta noite:

E.E.E.F.M. Diocesana São Francisco-Santarém;

2. E.E.E.F.M. Almirante Soares Dutra-Santarém;

3. E.E.E.F.M. Álvaro Adolfo da Silveira-Santarém;

4. E.M.E.F. Nova Esperança- Alenquer;

5. E.M.E.I.F. Afro-Amazônida- Santarém/Planalto- Curua-Una;

6. E.M.E.F. Deputado Ubaldo Corrêa- Santarém;

7. E.E.E.F.M. Frei Ambrósio- Santarém.

Cada banda terá 12 minutos, para fazer sua apresentação.

O resultado das campeãs do festival nas categorias fanfarra simples, fanfarra com melodia e banda marcial será divulgado neste sábado (9). A apuração inicia às 16h, na Escola de Artes, localizada na Rua Hortência, esquina com Alameda 03, Jardim Santarém.

O evento faz parte da programação oficial da Semana da Pátria 2017. É uma realização da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), sob a coordenação da Escola Municipal de Artes Professor Emir Hermes Bemerguy e Núcleo de Esporte e Lazer (NEL).

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS