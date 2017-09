Prefeito e vice de Aveiro inauguram novo complexo administrativo, Alonso Sena

Hoje vivendo uma nova realidade, Aveiro ganha um novo perfil político-administrativo com a gestão do prefeito Vilson Gonçalves e vice-prefeita Concy Santiago.

Graças à harmonia que existe com a Câmara de vereadores e apoio da população, a cidade se desenvolve, ganhando obras em todos os segmentos, principalmente na infraestrutura.

Numa ação estratégica que traz economia, conforto, e comodidade, o Prefeito inaugurou o novo e definitivo prédio da Prefeitura, denominado Alonso Sena, localizado em frente ao rio Tapajós, no centro da cidade. Um complexo administrativo que vai abrigar além do gabinete do Executivo, várias secretarias.

Para o Vereador da base aliada do Prefeito, Hélio do Demétrio, um dos fatores que vem contribuindo para que Aveiro mude completamente seu antigo jeito de fazer política é o consenso, a união do Executivo com o Legislativo, o que tem resultando em inúmeras conquistas ao Município.

Na solenidade de inauguração do novo prédio da Prefeitura, além do Prefeito e vice Concy Santiago, estiveram prestigiando o evento vereadores, secretários, diretores e a população de um modo em geral.

O Prefeito resumiu a inauguração do prédio como uma ação de transparência que veio por fim aos altos gastos que antes Aveiro vinha tendo com aluguel de prédio. Além do complexo administrativo com gabinete, o prédio vai abrigar diversas secretarias.

Fonte: RG 15/O Impacto, com fotos de Hélio do Demétrio.