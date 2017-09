Apresentação de fanfarras e desfile da Polícia Militar marcam o dia 7 de setembro em Óbidos

Programação teve como tema: “Escola e Família Fortalecendo os Valores em Prol da Equidade Social”.

A programação alusiva à independência do Brasil, foi encerrada com a apresentação de fanfarras das escolas da rede municipal e estadual de ensino, e o desfile da Polícia Militar, em Óbidos no oeste do Pará.

Os atos cívicos em comemoração ao dia 7 de setembro, realizado na Praça de Cultura no centro da cidade, também passaram por mudanças, sendo destinado apenas para as apresentações das fanfarras das escolas e a Polícia Militar.

A programação iniciou com a cerimonia de arriamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal, realizada por militares da 29º Companhia Independente de Polícia de Óbidos (29º CIPM/Fronteira).

Após o ato solene o prefeito Chico Alfaia, discursou para o público. Alfaia parabenizou o envolvimento das instituições de ensino e entidades na programação. “Não podemos deixar de reconhecer o empenho e a dedicação dos nossos profissionais da educação, alunos e demais representantes das entidades que por aqui passaram, nos porporcionando um show cívico nos últimos dias”, disse.

O prefeito de Óbidos, enfatizou ainda a importância dos temas abordados durante as apresentações: família, escola e equidade social. “Devemos frisar que os atos cívicos nos trouxeram reflexões importantes acima de tudo, e mostraram para a nossa população o quanto é importante a nossa participação ativa na vida da nossa sociedade”.

As apresentações da quinta noite de programação da Semana da Pátria iniciou com o desfile militar da 29º Companhia Independente de Polícia de Óbidos (29º CIPM/Fronteira).

A fanfarra “Explosão” da escola Governador Fernando Guilhon, da comunidade Curumu, foi a primeira apresentar a sua evolução para o público que lotou as arquibancadas da praça da Cultura.

A escola São Francisco, representada pela fanfarra “Dragões da Independência”, emocionou o público ao homenagear o ex-integrante da banda Andersson Caetano. A fanfarra realizou a simbólica aposentadoria do instrumento que era usado pelo jovem.

A fanfarra “RC” da escola Raymundo Chaves veio em seguida e animou o público com a sua evolução. A escola Frei Edmundo Bonckosch também empolgou com a apresentação da fanfarra “Tsunami”. Inglês de Souza com a fanfarra “Dinamite” e São José com a fanfarra “Terremoto”, empolgaram o público.

Para a secretária adjunta de educação, Adriana Santos, as mudanças tiveram efeitos positivos para a programação que este ano foi mais extensa. “Tivemos a participação significativa das nossas escolas e do público em geral. As mudanças foram bem recebidas pela população. Há sempre a necessidade de fazer ajustes e vamos analisar em que podemos melhorar a nossa programação da semana da pátria”, finalizou.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO