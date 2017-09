Bombeiros são acionados para combater incêndio em área próxima a UFOPA; veja vídeo

Homens do 4º Grupamento de Bombeiros Militar foram acionados na noite de sexta-feira(8), por volta de 23h, para combater incêndio em um área próxima ao prédio do Campus Tapajós, da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), localizado no bairro Salé.

De acordo com informações, apenas uma parte da fiação elétrica nos portes foi danificada. O trabalho do Corpo de bombeiros, mais uma vez foi realizado com precisão, o que sem dúvida evitou que as chamas se propagassem.

RG 15 / O Impacto