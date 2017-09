Prefeitura de Óbidos reintegra ambulância à frota de saúde do Distrito de Flexal

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), reintegrou à frota de veículos do setor de Urgência e Emergência da Unidade Básica de Saúde do Distrito do Flexal, mais uma das ambulâncias que estavam paradas por falta de manutenção.

O veículo marca Renault – Kangoo/ 2014, que estava fora de circulação desde outubro de 2016, foi entregue no último dia 1º de setembro para o agente distrital Francisco Pereira.

A revitalização de mais este equipamento essencial para o atendimento dos pacientes da região do Distrito do Flexal, é o resultado do empenho da Semsa, que realiza desde o início do ano o resgate dos veículos que estavam em sua maioria, parados por problema mecânicos.

A recuperação da ambulância foi financiada com recursos do Fundo Municipal de Saúde, atendendo a todos os parâmetros de utilização dos recursos destinados à saúde.

A secretaria Melina Braga, disse que o governo continuará empenhando esforços para melhorar cada vez mais os serviços ofertados pela rede municipal de saúde. “Temos esse compromisso com a nossa população de lutar pela melhoria dos nossos serviços e com muito sacrifício estamos avançando nesse sentido. Temos outros veículos que em breve serão reintegrados a nossa frota”, disse.

Segundo o agente distrital Francisco Pereira, o retorno do veículo para a região do Flexal deixa a população mais tranquila, já que agora o posto de saúde da localidade conta com médico permanente. “O retorno dessa ambulância é muito importante para todas aquelas comunidades da região do Flexal. Agora com a médica tudo fica mais tranquilo. O transporte era o problema quando aparecia os casos graves. Com o retorno da ambulância essa situação fica resolvida”.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO