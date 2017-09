Resultados dos estudos de balneabilidade serão entregues à Semma até o final de setembro

Novas coletas de amostras de águas das praias de Santarém para a pesquisa de balneabilidade foram realizadas na manhã de quinta-feira (7). Essa é a primeira etapa do atual contrato de estudos promovidos pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), sendo responsável pela execução dos trabalhos de análises a empresa Conagua Ambiental que tem a previsão de apresentação dos resultados até o final de setembro.

Conforme o biólogo Vinícius Alves, da empresa Conagua Ambiental, o monitoramento é contínuo e será verificado se há a presença de bactérias e coliformes termotolerantes, observados os padrões preconizações pelos órgãos ambientais e saúde.

“Os resultados serão apresentados à Semma em 30 dias após a coleta. Iniciamos os trabalhos no dia 1º desse mês e seguem até o dia 9 nas praias santarenas com maior fluxo de banhistas”, informou o biólogo.

A secretária de Meio Ambiente Vânia Portela ressalta que esta é a primeira etapa do contrato de execução continuada. “Dando seguimento ao Plano Municipal de Monitoramento das Águas, a gestão municipal cumpre o dever ambiental de cuidar dos recursos naturais, tendo o investimento total de R$ 256.357,71. A Conágua, empresa ganhadora do processo licitatório, é a responsável pelos estudos que estão divididos em 9 etapas, cada período com o orçamento de R$ 28.484,19”.

Os pontos que serão realizadas as coletas são: Alter do Chão (praia do Centro de Atendimento ao Turista, canal principal do Rio Tapajós, Praia do Cajueiro, Orla de Alter do Chão/escadaria, Orla de Alter do Chão/parte final, Praia do Amor e Igarapé do Macaco); Pajuçara; Ponta de Pedras; Muretá e Maracanã.

A Conagua, situada em Goiânia (GO), está no mercado há mais de vinte anos, sendo especializada em análise de águas doces. Trabalha com águas especiais, balneabilidade e classificação de águas superficiais para fontes de abastecimento em todo Brasil. É referência em análises de água, tendo a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e da International Organization for Standardization (ISO). Já realizou vários trabalhos na região Norte do país como na construção de rodovias e hidrelétricas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS