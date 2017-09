Frei Ambrósio, Maria Socorro Jacob e Boa Fé vencem 11º Festival de Bandas e Fanfarras

A conquista das escolas Frei Ambrósio (Santarém), Maria Socorro Jacob (Itaituba) e Boa Fé (Lago Grande) foi muito comemorada ao final da apuração realizada no auditório da Escola de Artes Emir Bemerguy, na tarde de sábado (9). Boa Fé foi a grande campeã da categoria Fanfarra Simples, Maria Socorro Jacob venceu na categoria Fanfarra com Melodia, e na categoria mais concorrida, Banda Marcial, a grande campeã foi a Escola Estadual Frei Ambrósio.

Para os representantes das escolas, o primeiro lugar de cada uma das categorias é o reconhecimento de um trabalho realizado com seriedade, empenho e dedicação, com o apoio das escolas e da comunidade.

“A nossa comunidade está em festa porque os nossos alunos trouxeram para o festival a sua cultura que é o carimbó. A cultura de um povo é a sua maior riqueza, então, esse resultado é uma grande conquista para nós”, declarou a pedagoga da Escola Boa Fé, Rosires Batista.

Para o diretor artístico da Fanfarra Maria Socorro Jacob, o conjunto funcionou perfeitamente, e isso garantiu o primeiro lugar à escola que em 2016 ficou em 3º lugar. “Nós estamos muito felizes com essa conquista. Trabalhamos muito por cinco meses nós ensaios, fizemos ajustes e no final deu tudo certo. Agora é só comemorar”, disse.

O regente Anderson Campos, da Escola Frei Ambrósio foi às lágrimas com o anúncio da banda marcial campeã. “Esse é o resultado de muito trabalho. E eu quero parabenizar todas as bandas que concorreram conosco. Todos saem campeões. Fazer música na escola não é fácil, mas nós fazemos com amor e dedicação. Esse título é para todos os alunos do Frei Ambrósio”.

Apuração

A apuração ocorreu em um clima de tranquilidade. Dois representantes de cada instituição puderam acompanhar ponto a ponto atribuídos pelos jurados. Para garantir transparência ao processo, ao final de cada noite os envelopes com as notas dos jurados eram lacrados e recolhidos ao quartel do 3º BPM, de onde saíram na tarde deste sábado para o local da apuração.

Cada categoria receberá premiação no total de R$ 27 mil, divididos em: R$ 4 mil para o 1º lugar, R$ 3 mil para o 2º e R$ 2 mil para o 3º. O valor do prêmio é entregue em forma de ordem de crédito para troca por instrumentos musicais em loja do ramo a ser licitada pela Prefeitura de Santarém.

Resultados

Fanfarra Simples

1º lugar – Escola Munipal Boa Fé (Lago Grande) – 291,8 pontos

2º lugar – Escola Municipal Maria de Lourdes Almeida (Santarém) – 277,7 pontos

3º lugar – Escola Municipal Tiago Xisto de Aragão – 275,8 pontos

Fanfarra com Melodia

1º – Escola Estadual Prof. Maria Socorro Jacob (Itaituba) – 319,1

2º – Escola Estadual José de Alencar (Santarém) – 305,8

3º – Escola Municipal Lírio dos Vales – 304,4

Banda Marcial

1º – Escola Estadual Frei Ambrósio (Santarém) – 347,3

2º – Escola Almirante Soares Dutra (Santarém) – 345,8

3º – Escola Estadual Álvaro Adolfo da Silveira (Santarém) – 341

Fonte: RG 15\O Impacto