Acidente entre caminhão e motocicleta deixa uma pessoa ferida

De acordo com informações, a colisão entre um caminhão e uma motocicleta da marca Honda, modelo BIS, aconteceu por volta de 13h30, desta segunda-feira(11), no cruzamento da Travessa Barjona de Miranda com Avenida Marechal Rondon.

Com o impacto, a condutora da moto foi lançada ao solo, e teve uma das pernas gravemente ferida. A equipe do Samu prestou os primeiros atendimento e encaminhou a vítima para o Pronto Socorro Municipal (PSM).

RG 15 / O Impacto