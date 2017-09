Em Santarém, professores da rede estadual de educação decidem entrar em greve

Após realizar Assembleia na tarde desta segunda-feira (11), na sede da 5ª Unidade Regional de Ensino (5ªURE), a maioria dos professores presente decidiram por movimento de greve.

De acordo com o Coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp/Santarém), professor Marcelo de Lima Lopes, o movimento grevista irá começar a partir de quinta-feira(14).

Entre as principais demandas, estão as questões relacionadas a reforma das escolas, PDDE nas escolas e PCCR unificado. Os professores também são contra a implementação da chamada ‘lei da mordaça’.

RG 15 / O Impacto