Prefeitura lança programação oficial do Çairé 2017

A Prefeitura de Santarém lançou nesta segunda-feira (11), na Sala Cultural do Theatro Victória, a programação oficial do Çairé 2017. Com o tema “Festa e Fé”, a proposta do governo municipal é valorizar e mostrar a verdadeira história do Çairé, que está diretamente ligada à devoção à Santíssima Trindade. O Çairé é uma manifestação religiosa da cultura indígena na Amazônia que, segundo os historiadores, acontece há pelo menos 300 anos. As atividades iniciam no dia 16 de setembro com a Busca dos Mastros. A procissão fluvial, que segue pelo Lago Verde até a floresta de onde os mastros serão retirados, inicia às 8h. Os mastros serão levados à Praia da Gurita (Praia do Cajueiro), onde permanecem até o dia 21 de setembro, quando serão buscados, também em procissão, e levados para serem hasteados na Praça do Çairé, onde ocorrerá a abertura oficial. O rito religioso

É um momento em que os personagens do Çairé se reúnem no barracão e no entorno dele para louvar o Divino Espírito Santo. É realizado todas as noites de Çairé, às 18h. Na celebração, as rezadeiras são personagens marcantes, pois são responsáveis por entoar as rezas e ladainhas durante o rito. Outro momento importante da celebração é o ritual do beija-fita, no qual os devotos beijam as fitas coloridas da coroa do Espírito Santo, em demonstração de agradecimento por graças alcançadas. Atrações A música e a dança regional estarão em evidência durante os cinco dias de festa. Além de artistas e grupos locais, nas principais noites as atrações musicais serão o rei do carimbó e a diva do carimbó chamegado: Pinduca (sexta-feira, 22) e Dona Onete (sábado, 23). Outro espetáculo a parte que envolve música, dança e dramatização é o Festival dos Botos Cor de Rosa e Tucuxi, que este ano será realizado no dia 23 de setembro (sábado). O primeiro a se apresentar será o Cor de Rosa, às 21h30. Em seguida, o Tucuxi, à meia noite. (Confira a programação completa abaixo). Sala de Gestão A Prefeitura de Santarém inovou este ano ao inserir no esquema de segurança do Çairé a “Sala de Gestão”. Uma estrutura será montada na Praça do Çairé e nela estarão chefes dos principais órgãos de segurança, instituições e representação das secretarias municipais ligados à organização do evento. O objetivo da Sala de Gestão é concentrar todas as soluções dos mais variados problemas em um único local, como uma espécie de central. O espaço também servirá como local de atendimento aos turistas. Segurança Além de 200 seguranças particulares desarmados contratados pela Prefeitura, o evento contará com o apoio de 300 militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), distribuídos a pé, na cavalaria, no Grupamento Tático Operacional, motopatrulhamento e viaturas. Os militares também reforçarão a segurança na praia, nas praças, ruas no entorno do Lago dos Botos e na Rodovia Estadual Everaldo Martins que liga a cidade à vila balneária de Alter do Chão. A Capitania dos Portos de Santarém estará com um efetivo de nove militares, distribuídos em duas lanchas e dois jet skis. O 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM) vai disponibilizar o efetivo de 84 militares e 60 emergencistas civis. Na logística, duas viaturas de incêndio e salvamento. Órgãos de proteção como Conselho Tutelar e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdca) farão ação conjunta de prevenção a qualquer violação de direitos de crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, LGBT e população em situação de rua. O Conselho Tutelar de Alter do Chão prestará serviços em regime de plantão nos cinco dias de Çairé. Saúde Para garantir assistência médica à população santarena e aos turistas que participam da festa, a Prefeitura montou uma estrutura de atendimento à saúde que envolve médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares administrativos e de serviços gerais. Durante o evento, a Unidade Básica de Saúde (UBS) da vila vai atender normalmente. A Unidade Básica 24h fará atendimento com o total de 31 profissionais sendo: 4 médicos, 4 enfermeiros, 11 técnicos em enfermagem, 4 auxiliares administrativos e 8 profissionais de serviços gerais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará presente no Lago dos Botos com uma ambulância de serviço avançada e uma de suporte médio com uma equipe de médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), durante os dias de festa, vai realizar testes rápidos de: HIV, Sífilis, Hepatites B e C e orientação de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A equipe de Vigilância Sanitária vai fiscalizar, controlar e orientar na manipulação de alimentos. Trânsito

A partir do dia 20 de setembro, um efetivo de agentes e fiscais de transporte da Prefeitura estará em Alter do Chão de forma fixa para dar apoio ao evento. Os agentes de trânsito contarão com carros e motocicletas para fazer a fiscalização na vila. A intenção é garantir segurança no trânsito, fiscalizando os transportes coletivos. A Rua Lauro Sodré, que fica às proximidades da Praça 7 de Setembro, será interditada para o trânsito de veículos para garantir a circulação com segurança dos pedestres. Como parte do esquema de trânsito, a equipe de educação para o trânsito realizará uma blitz educativa integrada com outras secretarias para tratar sobre os cuidados na estrada, uso de equipamentos de segurança para sensibilizar as pessoas em relação a um trânsito mais humano e seguro. Imprensa Os veículos de comunicação que desejarem fazer a cobertura da festa deverão fazer o credenciamento para que tudo ocorra dentro do previsto e haja organização. Para se credenciar, os veículos deverão preencher um formulário que consta no hotsite do Çairé 2017. É só clicar neste link e procurar a área destinada à imprensa que está no menu da página: http://caire2017.santarem.pa.gov.br ÇAIRÉ 2017 – PROGRAMAÇÃO 16/09 (Sábado)

05h00 – Alvorada (Vila de Alter do Chão)

08h00 – Procissão Fluvial | Busca dos Mastros (Lago Verde)

22h00 – Festa dos Mastros – Banda Tapajoara (Centro Comunitário da Vila de Alter do Chão) 21/09 (Quinta/Sexta)

05h00 – Alvorada (Vila de Alter do Chão)

07h00 – Benção do Çairé (Praça do Çairé)

08h00 – Traslado dos Mastros da Praia do Cajueiro à Praça do Çairé (Vila de Alter do Chão)

09h00 – Abertura Oficial * (Praça do Çairé)

11h00 – Visita às Barracas (Praça do Çairé)

11h30 – Apresentação do Grupo Espanta-Cão (Praça do Çairé)

12h30 – Almoço dos Mordomos e Convidados (Praça do Çairé)

18h00 – Rito Religioso (Praça do Çairé)

19h30 – Show Local – Nélson Vinencci e Walluc (Palco Externo da Praça do Çairé)

19h30 – Abertura dos Portões (Lago dos Botos)

20h30 – Danças Tradicionais e Dança Convidada (Lago dos Botos)

23h30 – Show Guitarrada com Mestre Solano (Lago dos Botos)

01h30 – Banda Quinta Dimensão (Lago dos Botos)

(*) Hasteamento dos Pavilhões | Fala das Autoridades | Corte da Fita do Barracão | Café Regional 22/Setembro (Sexta/Sábado)

12h00 – Carimbó Cumaru (Praça Sete de Setembro)

14h00 – Carimbó Regional Uiara (Praça Sete de Setembro)

16h00 – Carimbó Regional Tucuxi (Praça Sete de Setembro)

18h00 – Rito Religioso (Praça do Çairé)

19h30 – Show Local – César Brasil e Cristina Caetano (Palco Externo da Praça do Çairé)

19h30 – Abertura dos Portões (Lago dos Botos)

21h00 – Show Lucinha Bastos (Lago dos Botos)

23h00 – Show Pinduca (Lago dos Botos)

02h00 – Banda Ricardão (Lago dos Botos) 23/Setembro (Sábado/Domingo)

12h00 – Carimbó Kuatá (Praça Sete de Setembro)

14h00 – Carimbó Carimbatuque (Praça Sete de Setembro)

16h00 – Carimbó Chico Malta & Cobra Grande (Praça Sete de Setembro)

18h00 – Rito Religioso (Praça do Çairé)

19h30 – Show Local – Priscila Castro e Nato Aguiar (Palco Externo da Praça do Çairé)

19h30 – Abertura dos Portões (Lago dos Botos)

20h30 – DJ Murilo Gonçalves (Lago dos Botos)

21h00 – Esquenta do Boto Cor de Rosa (Lago dos Botos)

21h30 – Apresentação do Boto Cor de Rosa (Lago dos Botos)

23h00 – Esquenta do Boto Tucuxi (Lago dos Botos)

00h00 – Apresentação do Boto Tucuxi (Lago dos Botos)

02h00 – Show Dona Onete (Lago dos Botos) 24/Setembro (Domingo)

12h00 – Carimbó Tatu Kanastra (Praça Sete de Setembro)

14h00 – Carimbó Regional Tucuxi (Praça Sete de Setembro)

16h00 – Carimbó Regional Uiara (Praça Sete de Setembro)

18h00 – Rito Religioso (Praça do Çairé)

19h30 – Show Local – Kaila Moura e Eduardo Dias (Palco Externo da Praça do Çairé)

19h30 – Abertura dos Portões (Lago dos Botos)

20h30 – Show Três Amazônias – David Assayag, Patrícia Bastos e Silvan Galvão (Praça Sete de Setembro)

22h00 – Banda Cintura Fina (Lago dos Botos)

23h30 – Banda Explosão (Lago dos Botos) 25/Setembro (Segunda)

08h00 – Derrubada dos Mastros | Danças | Cecuiara (Praça do Çairé)

16h00 – Abertura dos Portões (Lago dos Botos)

17h00 – Apuração de Votos dos Botos (Lago dos Botos)

19h00 – Show Orquestra Filarmônica de Santarém (Praça do Çairé)

20h30 – Show Chorimbó da Dona Glória (Palco Externo da Praça do Çairé)

22h00 – Festa dos Barraqueiros – Banda Pegada do Forró e Banda Ki Babado (Lago dos Botos) 30/Setembro (Sábado)

22h00 – Festa da Vitória – Banda Quinta Dimensão (Barracão do Boto Vencedor) Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS