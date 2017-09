Servidoras públicas poderão ser dispensadas por um dia para realizar Mamografia

Aprovado por unanimidade durante última sessão realizada na Câmara Municipal, o Projeto de Lei N°1589/2013, “Dispõe sobre a autorização para as trabalhadoras do serviço público do Município de Santarém, a partir dos quarenta anos, serem dispensadas por um dia para realizar Manografia e dá outras providências”, de autoria do segundo vice-presidente da Casa, vereador Dayan Serique, PPS.

O Projeto N°1589/2013, objetiva valorizar e garantir às funcionárias públicas o acesso a este direito programado o dia do exame entre o décimo quinto dia anterior ao seu aniversário e o décimo quinto dia posterior. De acordo com a Lei Federal n°11.664 em seu artigo segundo, inciso II, dà o direito ao Exame Mamográfico, para as mulheres a partir dos quarenta anos.

Conforme o Art. 1° do Projeto, no seu § 1°, “este dia deverá ser escolhido pela servidora”. Para o vereador Dayan Serique, o que não pode deixar de ser feito é a mamografia, que é um raio x das mamas. Este exame é feito para detecção precoce do câncer. A mulher deve fazê-lo mesmo sem ter nenhum sintoma, pois quanto mais rápido for diagnosticado, menos complexo é o tratamento e maior a chance de cura. Estes cuidados que a mulher deve ter com a sua saúde, que o poder público tem o dever de estimular, é fator determinante para salvar vidas e evitar a retirada das mamas. A detecção precoce é fundamental. Portanto, conto com o apoio dos meus nobres pares para a aprovação desta propositura.

Fonte: RG 15/O Impacto e Amanda Lago