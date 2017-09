I Semana do Japão acontece de 25 a 29 de setembro em Santarém

Para celebrar os 88 anos da imigração japonesa na Amazônia, a Ufopa, por meio da Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce) e em parceria com a Associação Nipo-Brasileira de Santarém, realiza a I Semana do Japão nos dias 25 a 29 de setembro de 2017.

No dia 29, haverá a Feira Gastronômica a partir das 19h no Auditório Anexo à Unidade Amazônia, com venda de comidas típicas japonesas e uma exposição sobre a história das famílias japonesas do Baixo Amazonas, com mostras de roupas e fotografias antigas. Os visitantes também poderão assistir ao desfile de cosplay (fantasias de personagens da cultura pop japonesa) e participar do karaokê e da dança japonesa bondori. A entrada será livre e gratuita.

De 25 a 28, a programação terá ainda quatro oficinas: origami (técnica de dobradura em papel), dança, língua japonesa e soroban (ábaco usado para cálculos matemáticos). Para participar, os interessados devem se inscrever até o dia 22 na sala 528, 5º andar da Unidade Amazônia. As vagas são limitadas.

Homenagem – Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Pará abriga a terceira maior colônia japonesa do Brasil em Tomé-Açu, no nordeste paraense. A chegada do navio Kasato Maru no porto de Belém em 16 de setembro de 1929 marcou o início da imigração de japoneses na Amazônia. A data foi nomeada “Dia Estadual do Imigrante Japonês”, pela Secretaria de Estado de Cultura do Pará em 2010, como forma de agradecimento às contribuições dos japoneses à região, os quais trouxeram um novo enfoque de desenvolvimento para a Amazônia, com uma agricultura organizada, baseada na associação da biodiversidade local e de plantas exóticas, e no cultivo bem-sucedido de produtos como pimenta-do-reino e juta.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Ufopa