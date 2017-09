OAB de Santarém reúne com a Susipe nesta terça

Nesta terça-feira, 12, às 8h30, a direção da OAB Subseção de Santarém – acompanhada de membros da Comissão de Prerrogativas e de Advogados Criminalistas -, reunirá com o novo diretor do CRASHM, Cel QOPM Mardock, para conversar sobre relacionamento institucional, atendimento dos Advogados na casas penais, implantação da Sala do Estado Maior, recuperação das salas dos Parlatórios, etc.

Segundo informações de Ubirajara Bentes Filho, presidente da Subseção da OAB de Santarém, a Dra. Ana Rita Macedo, da FASEPA; e o diretor do CTMS, Jander Guimarães, também foram convidados para participar da reunião.

Fonte: RG 15/O Impacto