Prefeitura de Santarém inicia credenciamento de imprensa para o Çairé 2017

Com a finalidade de garantir uma cobertura de qualidade da Festa do Çairé 2017 e proporcionar as melhores condições aos profissionais da imprensa, a Prefeitura de Santarém iniciou nesta segunda-feira (11), o processo de credenciamento de veículos e profissionais de comunicação interessados em divulgar o Çairé, que este ano será realizado de 21 a 25 de setembro. O cadastramento dos profissionais será feito exclusivamente por meio do hotsite do Çairé (http://caire2017.santarem.pa.gov.br/).

Ao acessar o site, o profissional precisa clicar no botão “imprensa”, localizado no menu. Em seguida, é necessário ler o regulamento de credenciamento, aceitar os termos do documento e, então, preencher o formulário com os seguintes dados: e-mail, nome, CPF, telefone, tipo de veículo, nome de veículo e função.

A solicitação da credencial é válida para profissionais de jornais impressos, revistas, emissoras de rádio e televisão, agências de notícias, sites, blogs, além de programas independentes.

O credenciamento dos veículos e profissionais tem como finalidade organizar a cobertura do evento. A credencial dá acesso à sala de imprensa, aos espaços reservados para a imprensa e às arquibancadas.

Será proibida a entrada de profissionais da imprensa no espaço destinado para a evolução dos botos – Lago dos Botos. A Prefeitura disponibilizará uma Sala de Imprensa com acesso à internet.

A entrega das credenciais ocorrerá no dia 15 de junho, de 8h às 18h, na sala da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Santarém, localizada na Avenida Anysio Chaves, nº 853, bairro Aeroporto Velho.

Hotsite do Çairé

Pela primeira vez o governo municipal disponibiliza um site com informações específicas sobre o Çairé durante o período da festa. O site temporário (http://caire2017.santarem.pa.gov.br/) do Çairé foi lançado nesta segunda-feira (11) acompanhando a estreia do novo layout do site institucional da Prefeitura de Santarém.

No hotsite constam informações sobre a história, personagens, símbolos, programação completa, serviços ao turista de onde se hospedar e onde comer, além do credenciamento de imprensa online.

A ação sob a gestão do prefeito Nélio Aguiar moderniza o processo de comunicação utilizado pela Prefeitura de Santarém.

A Prefeitura também vai fazer uma série de publicações sobre o Çairé nas redes sociais (facebook.com/prefeituradesantarem e instagram.com/prefeituradesantarem), além de acompanhar o evento em tempo real. Há uma playlist criada no aplicativo Spotify (Çairé 2017 ou bit.ly/playcaire2017) com as principais músicas das atrações que estarão no evento.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS