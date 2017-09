Sem diploma, Joesley pode ficar preso em cela comum

Se transferido da Polícia Federal de Brasília para um presídio comum, o executivo da J&F Joesley Batista terá que ficar em cela comum. Isto porque Joesley não tem diploma de ensino superior. No Brasil, a legislação prevê condições diferentes para a prisão em caráter provisório, ou antes do julgamento, e em razão delas presos com ensino superior podem ficar em prisão especial. Ou seja, separados de presos comuns.

Por enquanto, não há perspectiva de transferência do bilionário. A prisão dele foi decretada pelo ministro Edson Fachin, no domingo, e tem validade de 5 dias úteis. A decisão foi tomada a partir do pedido de prisão do empresário feito pelo procurador geral da república, Rodrigo Janot. O procurador entendeu que Joesley omitiu informações dos investigadores em sua delação premiada, o que quebraria as cláusulas do acordo.

Em perfil da revista Piauí, publicado em fevereiro de 2015, o empresário disse que aprendeu a administrar as empresas e frigoríficos “na prática” e diz que nunca fez cursos de administração ou contabilidade.

Também sem diploma, Eike Batista chegou a ficar preso em cela comum no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu,na Zona Oeste do Rio.

Fonte: Extra