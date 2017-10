Vídeo mostra momento que bandidos rendem funcionário de casa lotérica e levam 65 mil reais

De acordo com informações, era por volta de 10h25, desta segunda-feira(23), quando a dupla de bandidos abordou o funcionário de uma casa lotérica, localizada próxima a esquina da rua Rosa Vermelha, com avenida Sergio Henn, bairro do Aeroporto Velho.

Conforme demonstra o vídeo, os bandidos chegaram em uma motocicleta, o carona desceu e de posse de uma arma de fogo ameaçou o funcionário, que teve que entregar o malote, cujo no interior havia a quantia aproximadamente de 65 mil reais.

O caso já está sendo investigado pela Divisão de Roubos, da 16ª Seccional de Polícia Civil, comandada pelo delegado José Castro.

RG 15 / O Impacto