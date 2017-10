Hugo Diniz: “Ufopa tem uma grande dívida com a sociedade”

Professor Hugo Diniz comenta sobre a atual situação por qual passa a universidade

O professor da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Hugo Diniz, que é pré-candidato à reitoria da Ufopa, esteve em nossa redação e concedeu entrevista falando sobre sua vida acadêmica, planos e objetivos.

“Sou professor da UFOPA, inclusive desde o início de sua criação, existe uma curiosidade interessante com relação à minha ligação com a UFPA. Tudo começou quando eu tinha apenas 14 anos, quando passei para Matemática e comecei a estudar algumas disciplinas antes mesmo do vestibular oficial. Sempre foi um sonho fazer Matemática e já aos 17 anos, passei novamente para Matemática aqui para o Campus Santarém. Então, eu cursei Licenciatura em Matemática aqui no Campus da UFPA, por isso sou fruto desse processo de expansão da UFPA para Santarém e tão logo eu conclui a graduação, almejei a carreira acadêmica, fui professor substituto aqui no Campus de Santarém, tive a oportunidade de sair com o Mestrado em Matemática em Campina Grande (Paraíba). Depois fiz Doutorado em Matemática na UNICAMP, em 2004 eu retornei já como professor efetivo da UFPA. Desde de 2004 eu venho acumulando uma série de trabalhos administrativos. Por exemplo, já cheguei como coordenador do curso de Matemática, acompanhei toda discussão da criação da UFOPA. Vale a pena citar uma ressalva, no período de 2008 e 2009, diante de todas as discussões em torno da UFOPA, eu já era conselheiro do Campus de Santarém. Então, ali começou meu trabalho nos Conselhos Superiores, naquele momento ainda o Conselho de Santarém. Junto com esses discursos em torno do que seria a UFOPA, com a criação dela em 2009, veio uma certa frustração, não somente para mim, mas para uma boa parte do corpo docente, técnico e dos alunos, porque quando a UFOPA nasceu, não nasceu trazendo pra ela todo o resultado da discussão que houve no Campus de Santarém, muita coisa veio pronta. Isso trouxe muita frustração, mas continuamos o trabalho, continuei não assumindo naquele momento nenhum cargo de direção na gestão do professor Seixas Lourenço, justamente porque existia uma série de discordâncias, sendo que fui eleito representante dos professores no então Conselho Universitário ainda na gestão do Seixas. Nesse tempo, eu estive coordenando a implantação do Mestrado Profissional em Matemática. Foi o nosso primeiro mestrado na área de Ciências Exatas. Eu saí da Coordenação de Matemática, de onde nós implantamos o curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física já na UFOPA e depois em 2011 assumi a Coordenação do Mestrado em Matemática. Nesse tempo há algo importante de ressaltar, que foi o trabalho como Coordenador Regional da Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas, nós fomos o primeiro Coordenador da Região. Inclusive, fomos nós que implantamos toda a Olimpíada em toda região Oeste do Pará e tive o privilégio de ver nossa primeira medalha de ouro do estado do Pará nascendo aqui em nossa região, pude acompanhar as premiações. Foi um privilégio e fiquei nessa coordenação até 2012. Após a primeira eleição na UFOPA, onde eu estive inclusive no Conselho Superior novamente. Eu sai do Conselho e continuei meu trabalho acadêmico no Mestrado e também no PIBD, que é um grande projeto de iniciação à docência, abrange mais de 200 pessoas. Comecei Coordenando o Projeto de Matemática e hoje estou na Coordenação Institucional desse projeto. No ano passado eu retornei aos conselhos superiores, fui novamente eleito como representante dos docentes, justamente porque existiam vários pontos que eu gostaria de contribuir e um deles envolvendo uma causa na categoria dos professores e nós fomos vitoriosos, não somente eu, é claro, mas toda a categoria saiu vitoriosa e essa foi a bandeira que eu levantei para ser eleito. Neste ano eu continuei meu trabalho como Conselheiro até agora, pois termina o mandato ainda neste mês de outubro”, detalhou Hugo Diniz.

Ao ser questionado por nossa reportagem sobre o desejo de concorrer à reitoria da Ufopa, professor Hugo Diniz se pronunciou: “Conforme eu adiantei nesse pequeno histórico, a Ufopa nasceu no anseio da nossa região. Eu considero o maior investimento público feito em nossa região no últimos 10 anos. A Ufopa já nasceu não atendendo algumas demandas, principalmente que a comunidade fosse ouvida. Então, na eleição de 2013, a gestão atual veio com essa composição, de ouvir a comunidade e de construir coletivamente a universidade. Novamente, na minha leitura, nós não conseguimos alcançar esse objetivo e quando eu ocupei o cargo de Conselheiro, comecei a apontar vários caminhos em que a universidade deveria trilhar, até mesmo para alcançar sua missão institucional, seu compromisso com a região. Eu acredito que eu tenho uma dívida ética e moral de colocar meu nome à disposição da comunidade apontando esses caminhos, eu acredito na universidade, desde minha adolescência estou dentro da universidade, que eu vi nascer e até agora eu acredito que ela não está onde deveria. Esse é meu desejo, contribuir para que a universidade tenha esse papel de relevância local, regional, nacional e até mesmo internacional”, declarou.

“Eu posso, inclusive, falar de toda nossa expansão. A Ufopa nasceu de uma experiência de mais de 20 anos do Campus de Santarém instalado aqui na nossa região e que já tinha uma experiência muito grande de atuação dos outros municípios. Quando a Ufopa nasceu é como se nós recuássemos e agora, apenas 8 anos depois do nascimento da Ufopa é que nós estamos com os primeiros cursos regulares nos outros municípios. É um avanço, sem sombra de dúvidas, mas estamos bem atrasados e temos muito trabalho para fazer. Os cortes dos recursos estabelecidos em todas as universidades federais, eu encaro como um desafio. Ao invés de me desanimar, me impulsiona. Eu acredito que agora nesse momento nós precisamos de uma gestão profissional, em que os cargos sejam ocupados por pessoas com o perfil adequado para cada cargo, nós não podemos mais aparelhar a universidade por partidos políticos. É um momento de uma gestão centrada e voltada para o chamado chão da sala de aula, voltada para o laboratório, voltada para o coordenador de curso, voltada para o técnico que está lá na linha de frente. Então, o que tem quer ser dito para a comunidade, é que não sobrou recursos para Ufopa nos últimos 8 anos. Com relação à infraestrutura e aos aluguéis, não faltou recursos para consolidarmos. Agora estamos em uma situação delicada, mas existem caminhos. Eu atuando no Conselho Superior de Administração pude acompanhar toda a evolução do problema. Existem soluções no projeto que a professora Aldenise e eu estamos coordenando junto com um grupo que cresce a cada dia, que vamos apresentar à comunidade. A universidade tem uma dívida com a sociedade, ela precisa prestar relatório de todo esse investimento que foi feito e por que essas obras não foram concluídas. Nossos servidores, técnicos e docentes precisam de condições para cumprir a sua missão. Falta planejamento e organização, mas se nós conseguirmos oferecer isso a este corpo técnico, nós vamos dar esses resultados para nossa comunidade”, disse Hugo Diniz”.

“Temos como vice-reitora, a professora Aldenise, e a escolha dela foi uma escolha de trabalho. Já tive a oportunidade de trabalhar com ela, é uma das pessoas mais competentes dessa universidade e estamos trabalhando muito nesse projeto. Estamos muito esperançosos, porque temos andado pela universidade e o que nós temos ouvido em demanda é que a comunidade não quer mais a política tradicional, a política velha adotada na universidade. O que a comunidade quer é uma política acadêmica, uma política que priorize os interesses da universidade. É esse nosso compromisso e vai continuar sendo. Nessa semana acontece o período de inscrição das chapas e eu tive que me afastar do meu cargo atual, a eleição está prevista para o dia 5 de dezembro. A Ufopa precisa voltar a sonhar. Quando me refiro à Ufopa, não me refiro apenas aos alunos e servidores, mas também a toda comunidade externa, pois a Ufopa não pertence a Santarém. Eu defendo que universidade tem de ter uma gestão multicampi, ela tem de ser pensada como uma universidade em vários municípios, não no paradigma sede e anexos ou interiores, é uma universidade que tem compromisso independente do resultado dessa eleição. Nossa comunidade tem de voltar a acreditar na universidade pública de qualidade, voltar a ter orgulho de ser Ufopa, continuar sonhando que nosso filhos e nossos netos vão ter oportunidade de estudar nessa universidade, que é muito maior do que todos nós”, concluiu o professor Hugo Diniz.

Por: Allan Patrick

Fonte: RG 15/O Impacto