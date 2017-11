Tempestade: Planeta em Fúria – Crítica

Tempestade: Planeta em Fúria

(Geostorm)

Estamos nos aproximando do final de 2017, e mais uma vez nos deparamos com um filme que aborda o tema “catástrofe natural”e a possível destruição do nosso planeta, e para alegria dos amantes do subgênero como eu, chega aos cinemas, “Tempestade: Planeta em Fúria”, mesmo com o fato de acompanharmos a constante evolução da indústria cinematográfica, percebemos que os diretores são incansáveis ao trazer exemplos do que poderia acontecer com o mundo em um futuro próximo.

Geralmente essas produções são carregadas de efeitos especiais, explosões, e cenas catastroficamente memoráveis e tudo aquilo que a tecnologia tem a oferecer, mas sobre tudo nos entregando efeitos quase premonitórios do que nossos filhos herdarão se continuarmos atacando o planeta como está acontecendo atualmente. Aqui, conseguimos compreender a finitude de nossos recursos naturais. Mesmo utilizando uma fórmula vista em outras produções, “Tempestade: Planeta em Fúria” consegue inovar em suas previsões, atribuindo a culpa a outros indivíduos, que não a natureza.

Eu pergunto a você. Se juntássemos O Dia Depois de Amanhã (2004), Armagedom (1998) e um clássico final de filmes da Disney? Certamente teriamos uma produção idêntica à “Tempestade: Planeta em Fúria”. Aqui o diretor Dean Devlin mostra ter aprendido com o colega Roland Emmerich (diretor do filme 2012) produzindo um blockbuster à altura, com tudo o que uma produção desse tipo tem direito. Dean Devlin foi parceiro profissional e pessoal do diretor Roland Emmerich, e produtor da maioria de seus filmes, vide Independence Day (1996) e Godzilla (1998). Agora, Devlin mostra que também entende do assunto, estreando na direção de um blockbusters, realizando sua própria versão de O Dia Depois de Amanhã, o qual não produziu para o colega.

Na trama, Gerard Butler interpreta um cientista que desenvolveu a tecnologia para pôr fim no aquecimento global. Ela funciona na forma de satélites enviados para a atmosfera da Terra, capazes de controlar o clima e detectar qualquer anomalia. Além de enfrentar a fúria do governo americano, que deseja controlar sua invenção, o sujeito ainda precisa lidar com o possível caso de sabotagem, vindo de dentro de sua própria equipe e que pode chegar a uma conspiração bem maior que todos imaginam. A suspeita aponta para falha humana proposital, que resulta em milhares de mortes em diversos continentes, quando o meio ambiente enlouquece e começa a funcionar contra nós. tenho certeza que não será o melhor filme do ano, mas ficará guardadinho de forma positiva em nossas mentes quando aparecer outras produções sobre catástrofes nas telonas.



Para aliviar o espectador do clima tenso do filme, “Tempestade: Planeta em Fúria” se torna agradável do início ao fim com uma dose saudável de piadas, trata-se de um ótimo filme para ser visto em uma tela de cinema. É claro que os Estados Unidos sempre irão chamar a atenção para o seu lado, mesmo que seja como os principais causadores das catástrofes. Em contrapartida, encontramos aqui, diversas críticas relacionadas ao atual presidente do país, famoso por suas medidas xenofóbicas e segregacionistas contra imigrantes. Mas confesso que gostei muito do filme, sou suspeito para falar, pois gosto desse subgênero, achei a historia e as motivações perfeitas, os efeitos, roteiro e a premissa de caráter plausível. E um filme para você “desligar o cérebro”, esquecer da realidade e embarcar na historia, me divertir muito. Minha nota 7,5!

DICAS NETFLIX

EVERESTE

(Everest)

O filme é baseado em fatos reais e conta a história que ocorreu com um grupo de alpinistas, em 1996. Duas equipes de alpinismo buscavam escalar o Everest, o ponto mais alto e perigoso do mundo. Porém, uma grande nevasca deixou a situação muito complicada colocando a vida de todos os alpinistas em risco. A aventura tirou a vida de alguns deles e o longa retrata a luta pela sobrevivência dos atletas. Os personagem tem um desejo e objetivo em comum: desafiar os limites e escalar o Everest. Gostei do filme! O clima tenso e o drama interpretado pelo elenco me prendeu a atenção do começo ao fim. Destaque para os efeitos e realismo das cenas de ação! Minha nota: 7,0!