Garimpeiros ateiam fogo nos prédios do Ibama e ICMBio no município de Humaitá; veja o vídeo

Um grupo de garimpeiros ateou fogo, na tarde desta sexta-feira (27), nos prédios e nos carros do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), situados em Humaitá, município distante 590 quilômetros em linha reta de Manaus. A informação foi confirmada pelo 4º Batalhão de Polícia de Humaitá.

Conforme um soldado do Batalhão, que atua no município e que preferiu não ser identificado, todo o efetivo da PM foi acionado para a ocorrência, mas não conseguiu conter a ação dos garimpeiros e, por isso, o Exército foi acionado.

Conforme o policial a ação seria em represália aos funcionários do Ibama e ICMBio que teriam queimado mais de 70 balsas dos garimpeiros nas margens do Rio Madeira. A área de garimpo de ouro em que eles trabalham fica nas proximidades daquela região.

Segundo relatos, centenas de garimpeiros e moradores teriam participado do incêndio nos órgãos. O fogo consumiu as construções, porém, até o momento, não há informações de vítimas. A fumaça pôde ser vista de várias partes do município, e até o final da tarde, o clima era de tensão na cidade.

O Corpo de Bombeiros informou que não possui um posto na localidade.

Consta, no site do Ibama, que o órgão tem trabalho na apreensão e desativação de balsas, veículos e outros instrumentos utilizados para o garimpo ilegal em terras indígenas. No último dia 24 de outubro, por exemplo, uma matéria jornalística no site mostra que 29 balsas e máquinas de garimpo na Terra Indígena Kayapó (PA) foram destruídas.

