Traficantes presos pela PRF dentro de ônibus

Por volta das 13 horas de sábado, dia 28, uma equipe da Policia Rodoviária Federal abordou no km 996.0, da BR 163, no município de Santarém, o ônibus da Viação Ouro e Prata, de placa IUE1389, com destino a Rurópolis. No decorrer das atividades policiais, foi encontrado no bagageiro interno, em um saco plástico, junto com os pertences do nacional Marcelo Alves da Silva, com 03 pedras de substâncias entorpecente análoga ao Crack, totalizando 73.0g e mais 02 buchas de substâncias entorpecente análoga a maconha pesando 35.0g.

Marcelo Alves da Silva, que estava em companhia de David de Sousa Morais, confessou ser o dono dos pertences (boné azul e camisa preta) e do material ilícito, e que adquiriu, no sábado por volta das 11:00hs, pelo valor de R$ 500,00, junto a um mototaxista clandestino, que o deixou esperando na esquina da Dom Frederico, na Área Verde, enquanto saiu para buscar a referida droga.

Marcelo alegou que comprou para consumir no garimpo do Surumbi, em Moraes de Almeida, onde trabalha como braçal, juntamente com seu amigo David de Sousa Morais. Diante das informações obtidas os acusados foram encaminhados à Polícia Judiciária, juntamente com o material apreendido, para as providências cabíveis.

Fonte: RG 15\O Impacto