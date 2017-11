Conselho Estadual da OAB do Pará vota pela propositura de ações criminais e administrativas contra deputado Wlad

O Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Para, votou por unanimidade pela propositura de ações criminais e administrativas contra o deputado federal Wladimir Costa, o Wlad, em razão das violações de prerrogativas profissionais do advogado Ismael Moraes.

O deputado Wladimir Costa é acusado pelo advogado Ismael Moraes de tê-lo ofendido e impedido seu trabalho profissional porque evitou que seu cliente cedesse à tentativa de extorsão para permitir a posse de um terreno em Belém.

A OAB também decidiu que irá realizar ato de desagravo público em frente à sede do partido Solidariedade em que é filiado o deputado, como medida proporcional ao agravo cometido contra o profissional ofendido, com endereço na Avenida Doca de Souza Franco, em Belém.

Fonte: RG 15/O Impacto