Morte Prefeito de Tucuruí – Mãe do atual prefeito segue para presídio; ela seria a mandante do crime

Presa na segunda-feira (30), acusada de ser a mandante do assassinato do prefeito de Tucuruí Jones William, Josenilde Brito, mãe do atual prefeito do município, deverá dar entrada nesta terça-feira (31) no Centro Recuperação Feminino (CRF), no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

Mãe de Arthur Brito, que era o vice-prefeito de Tucuruí e assumiu o cargo em julho, após a morte de Jones, Josenilde, conhecida como Josy, foi presa durante uma operação realizada pela Polícia Civil, que ainda intimou a depor o próprio prefeito, o irmão dele e vereador Lucas Brito e outras pessoas ligadas à família, como amigos e empregados.

Josy foi presa no cumprimento de um mandado de prisão temporária e deverá permanecer detida por 30 dias, podendo o prazo ser ampliado para mais 30, caso a Justiça determine. As investigações para apurar a morte de Jones continuam.